El restaurante más pequeño del mundo

A una hora en coche de Roma, la capital de Italia, Solo Per Due, es un curioso restaurante en el que solo se puede reservar una mesa. Pero una mesa especial porque es solo para dos personas. El lugar no puede ser más fantático, en un pequeño pueblo llamado Vacone, en la provincia de Rieti, se dice que los muros que albergan el restaurante son parte de la villa romana en la que vivió el poeta Horacio. Sus suelos de mosaicos y sus maravillosos jardines invitan a quedarse. En un entorno privilegiado y en una villa del siglo XIX, Solo Per Due es simplemente muy romántico. Un sendero iluminado con velas te guía hasta el restaurante donde te recibe el propietario y chef Remo Di Claudi. La cena se sirve personalizada, eliges el menú, la música de fondo, e incluso el postre, con o sin mensaje, para sorprender, pero con antelación. En verano la velada comienza con un aperitivo o una copa de vino en el jardín, y en invierno enfrente de una acogedora chimenea. Los menús se basan en ingredientes frescos y de temporada, seleccionados día a día. Aceite casero extra virgen de oliva, queso de oveja, pasta fresca y dulces locales y pastelería. Auténtica cocina italiana regada con los mejores vinos. La cena se sirve con una luz ténue, velas y música de fondo suave, en un ambiente mágico que nos lleva a las mansiones de antaño. Y más aún porque el servicio acude al sonido de una campanilla de plata que ponen a nuestra disposición. Y al finalizar el almuerzo o la mágica cena, puedes escribir tus impresiones en el libro Solo Per Due, un libro repleto de mensajes de comensales. El precio es de 250 euros la cena por persona con todo incluido excepto el champán y algunos vinos. El restaurante y la villa solo para ti y tu acompañante. Y si deseas alargar la velada, también te dan la opción de alojarte por 90 euros más. Sin duda, un lugar perfecto para una noche perfecta. En el recinto de la villa se encuentran los restos de una villa romana. Carlo Bartolomeo Piazza los identificó en 1703 como la casa de campo que perteneció al poeta Horacio y muy cerca se puede visitar el Bandusia Fontana, cerca de las ruinas, a la que Horacio dedicó uno de sus poemas más célebres. Para una celebración especial, o simplemente para sorprender a tu pareja, Solo Per Due es el lugar ideal. Buena gastronomía, un servicio impecable y en un marco histórico incomparable. El restaurante más pequeño del mundo es verdaderamente un lugar mágico y encantador. Eso si, recuerda reservar con mucha antelación, es lo que tiene lo de que solo tengan una mesa.