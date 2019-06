Reserva tu viaje al espacio con Virgin Galactic

Durante siglos, los seres humanos hemos soñado con volar al espacio, hemos visto esos viajes por televisión, desde el primer hombre en poner el pie en la luna, hasta la estación espacial que sigue en órbita alrededor de nuestro planeta. Pero, somos muchos los que no nos conformamos con verlo, queremos hacerlo, aunque sabemos que no es fácil. Ahora, por fin, tenemos una posibilidad. Se abre ante nosotros una nueva era, la de los viajes espaciales comerciales. No es inmediato, pero ya hay quien está poniendo tiempo, recursos y esfuerzo, para que por primera vez en la historia, podamos, si queremos, viajar al espacio. Pronto dejará de ser un sueño para convertirse en una realidad. Virgin Galactic, de la mano de su fundador Sir Richard Branson, nos ofrece la posibilidad de reservar nuestro futuro billete al que será el viaje de nuestra vida. Si estás interesado tienes que saber que el deposito inicial es de 200.000 dólares, unos 172,053 euros, para las primeras 100 personas en volar, de 100.000 dólares, 86.030 euros, para las siguientes 400 personas y de 175.000 dólares, 150.539 euros, para los siguientes. Si todo sale bien, a partir de entonces los viajes pasarán a costar 20.000 dólares, 17,206 euros. Una especie de crowdfunding, en el que ya hay muchas personalidades participando. Lady Gaga, el actor William Shatner, el diseñador Philippe Starck, el ex guitarrista de Jane's Addiction y de Red Hot Chili Peppers Dave Navarro, la actriz Sigourney Weaver, Paris Hilton, el actor Ashton Kutcher, Angelina Jolie y Brad Pitt, Tom Hanks, Kate Perry e incluso el astrofísico Stephen Hawking. Todos forman parte de la lista de los primeros pasajeros. Y tú, si quieres, ya puedes reservar. ¿Y desde dónde vamos a viajar? pues desde el primer puerto espacial comercial construido especialmente en el mundo diseñado para integrarse a la perfección con el paisaje del desierto de Nuevo México, y con un diseño interior pensado y enfocado en la preparación de los futuros astronautas. Porque la reserva del vuelo, incluye la adaptación y todo lo necesario para que no te pille de primerizo. Virgin Galactic, una sucursal de Virgin Atlantic, ha desarrollado la SpaceShip Two, la nave que va a realizar el primer recorrido suborbital comercial del mundo. La cosa es como sigue. Despegamos acoplados a la Virgin MotherShip Eve y a una altura de 15 kilómetros, la nave se desacopla para realizar un viaje a 4.000 kilómetros por hora, alcanzando los 110 kilómetros de altura saliendo de la atmósfera terrestre. A esa altura se apagan los motores y se puede observar la Tierra desde el espacio exterior y experimentar la ingravidez. Tras esta experiencia alucinante, los pasajeros vuelven a sus asientos para el descenso y el aterrizaje en Nuevo México. Estos viajes espaciales comerciales que parecen tan sencillos, son un proceso complicado que ya ha generado alguna polémica mientras se perfecciona. Una nave se estrelló en un vuelo experimental. Pero la apuesta continua, y se sigue trabajando en la viabilidad de un proyecto que muchos consideran todavía un sueño. El propio Brandson iba a formar parte del pasaje en el futuro primer vuelo espacial que se esperaba realizar en 2015. No será en este año, pero con tesón, estos futuros pioneros del espacio conseguirán que el sueño se convierta en realidad. No nos cabe ninguna duda, es cuestión de tiempo. Y por si acaso, hay que reservar.