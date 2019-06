La república independiente de la granja fforest

Hermosas playas desiertas, inmensos verdes valles, majestuosos cerros e impresionantes acantilados. Bienvenidos a unas vacaciones con mucha onda en plena naturaleza, en la costa más salvaje del País de Gales. Hoy, os proponemos un alojamiento lujoso y extravagante, para grupos de todos los tamaños, aire fresco, aventura y mucha creatividad. Y ¿dónde? en fforest.



La granja fforest ha sido creada para disfrutar de la simplicidad de los placeres y de la belleza de la vida, en un entorno natural privilegiado. Está situada junto al río Teifi y a pocos minutos de la ciudad de Cardigan y de las hermosas playas y calas de la costa oeste de Gales.

Un alojamiento singular, con una casa de campo principal, punto de encuentro de todos los huéspedes y donde se sirven los desayunos y las cenas. Y un pequeño pub, el edificio más antiguo de la granja, que está abierto casi todas las noches.

En este singular hotel también hay una sauna barril de cedro escondido en el bosque, el tratamiento après de una sesión de coasteering o lo que es lo mismo, paseos por la salvaje costa, o de una excursión en kayak. Un alojamiento confortable, totalmente equipado, muy bien diseñado y ubicado para que puedas disfrutar de unas vistas impresionantes.



Tienes varias opciones a tu alcance. Las cúpulas, con su suelo de madera maciza, muebles hechos a mano y una gran ventana con vistas a la bahía. Un alojamiento perfecto para una escapada romántica. Con cama king size con edredón y almohadas, que se puede transformar también en el lugar ideal para una estancia con toda la familia, con futones individuales.

El Kata Cabin, una tienda de campaña con la solidez y la comodidad de una cabaña en el bosque. Construida con literas, estufa de leña, iluminación de 5v, con cocina y comedor. Ubicadas a lo largo de los límites del campo entre árboles, arbustos y flores silvestres.

Las tiendas de campaña son sencillas, para aquellos que prefieren algo más tradicional. Las tiendas de campaña Bell están ubicadas también entre árboles, arbustos y flores silvestres. Con un espacio cubierto con cocina y espacio al aire libre para cenar y relajarse. Y si viajas con amigos y con niños, lo mejor es el Camp Shack, para compartir unos días.

En carpas juntas, para que los más peques jueguen mientras los papás y las mamás comparten una copa de vino en la terraza, con zona compartida de comedor y cocina, con porche.



Pero si no te gustan las tiendas o las carpas, no hay problema, también disponen de las Bwthyn Crogloft, el nombre Galés para un tipo tradicional de cabaña. Cuatro casas de campo con capacidad para cuatro adultos o una familia de cuatro personas, que combinan la experiencia al aire libre fforest con las comodidades de un hotel boutique. Los lofts Crog están dentro del propio recinto y son ideales para eventos o celebraciones.



Todos los alojamientos están construidos por los propietarios con materiales de origen sostenible, piezas de época y de artesanía local, combinados para creando espacios relajados, cómodos e inspiradores para que tu estancia resulte perfecta.



Y en cuanto a la restauración, se incluye un gran desayuno, cenas en locales propios o en la propia granja, dos veces a la semana, con los mejores productos de temporada además de quesos, carne fresca, pescado ahumado, verduras y ensalada del huerto. Y en el Pizzatipi, deliciosas pizzas cocinadas en horno de leña.



Un lugar en País de Gales, ideal para unas vacaciones en primavera o en verano, con un programa completo de actividades al aire libre. Canoas por el río o en el mar, en la bahía de Cardigan, trepar a los árboles con material de escalada completa, escalada en los acantilados, surf, pesca, tiro al arco, mountain bike y diferentes talleres con varios temas, un programa para toda la familia en el que se puede aprender a cultivar, a cocinar y divertirse con la música, todos los fines de semana, en el pizzatipi en Cardigan.



Si buscas unas vacaciones diferentes en un ambiente relajado, en plena naturaleza, y por qué no, en familia, fforest, te encantará.



Fforest Farm