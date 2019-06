Refugio entre los bambús del bosque de 'Tigre y Dragón'

Con muchos lugares increíbles para explorar, incluyendo el Museo del Bambú de Anji, el mayor vivero de bambú de China y el Gran Bosque Nacional de bambú Da Zhu Hai, nos adentramos en uno de los últimos bosques de bambú del este de China. Y no en uno cualquiera. Alila Anji es famoso por ser el escenario de las batallas épicas de artes marciales en la película ganadora del Oscar 'Tigre y Dragon', una de esas zonas que siguen siendo como eran antaño.

A pesar del encuentro con la fama de Hollywood, Anji permanece aún hoy relativamente oculto. Es un lugar en calma en medio de la vegetación perenne, un destino espectacular para realizar actividades al aire libre, saludables o simplemente relajarse; en el que también abundan las experiencias de aventura como el rafting en verano, serpenteando a través de las crestas de las montañas.

Y en este remanso de paz y tranquilidad, Alila Anji se ha convertido en un nuevo concepto de eco-lujo, con experiencias locales en un viaje de vuelta a la vida sencilla y sana. Ubicado en una colina con vistas a un pintoresco lago, rodeado de la exuberante belleza de los bosques de bambú y de extensas plantaciones de té, este exclusivo complejo privado, es una auténtica joya, un refugio exclusivo donde los huéspedes se sentirán como en su propia casa.

En Anji, conocido por su belleza natural y por sus más de 60.000 hectáreas de bosques de bambú, y su fantástico entorno, Alila Anji se ha construido con un diseño ecológico y verde, de acuerdo con la estricta ética del medio ambiente y de los más estrictos estándares ambientales. Con 74 habitaciones, 28 Lake View Rooms que nos sumergen en un remanso de tranquilidad y privacidad, con vistas panorámicas, terraza y el relajante sonido de las hojas de bambú susurrando en la brisa y 12 elegantes Upper Lake View Rooms con impresionantes vistas panorámicas del lago y las montañas más allá. 15 Hill View Villas dispone con un amplio, sala de estar, terraza privada al aire libre, jardín y con una casa de té con vistas panorámicas de las colinas y las montañas. Y 19 Lake View Villas con un amplio dormitorio, sala de estar, terraza al aire libre frente al lago y las montañas, diseñadas como una casa privada. Con su propia casa de té al aire libre. Precios desde 198 euros por persona y noche en base a dos noches de estancia mínima.

El resort cuenta con un centro de conferencias, dos salas de reuniones, sala de juntas, y sala VIP, además de con un salón de baile, todas con luz natural y que se extienden a una terraza al aire libre con espectaculares vistas del lago y las montañas. Kids Club con una amplia gama de actividades supervisado ​​por un equipo de personal profesional Experiencias Alila para descubrir el destino a través de encuentros únicos con la naturaleza, la cultura y las costumbres de Anji. Y también biblioteca, gimnasio, salas de juegos de ajedrez, tenis de mesa y billar. También disponen de una sala de yoga y Tai chi.

En Spa Alila ofrecen tratamientos en los que combinan técnicas curativas asiáticas antiguas con recetas de belleza ancestrales con ingredientes naturales. Con terapeutas expertos en fisiología anatómica, el masaje, la meditación y con conocimientos de nutrición y salud orgánica. Así, el spa es un destino en sí mismo que ofrece un menú completo de salud, belleza y tratamientos, con salas de tratamiento y de reflexología. Un santuario relajante en el que aliviar el estrés, recuperar el equilibrio y el bienestar.

Un restaurante principal que sirve cocina internacional, y un restaurante chino con cinco comedores privados. Comida fresca, auténtica y local, una experiencia gastronómica con la filosofía de, de la granja a la mesa, de temporada y preparada y presentada por los mejores chefs.

Alila Anji es el rincón ideal en el que descubrir lo mejor de la antigua China, la que vive alejada de las grandes ciudades, en un entorno natural de belleza impresionante. Déjate cuidar y disfruta de unos días de tranquilidad tras visitar ciudades intensas y bulliciosas. Un pequeño descanso en tus próximas vacaciones. Aquí descubrirás el ocio y el turismo rural a más de 1.600 metros de altitud, rodeado de un paisaje maravilloso no alterado por la intervención humana. No hay carreteras, no hay casas, no hay contaminación, solo bosques de bambú y plantaciones de té blanco y un bosque de árboles de ciruela. Un respiro de felicidad alejado de la gran ciudad.

Más información:

Alila Anji