¿Quieres viajar gratis a Costa Rica?

Costa Rica es un santuario turístico sostenible del mundo y no solo porque lo digan ellos ni porque sea el claim de una campaña turística sino porque los datos así lo confirman: cuenta con un 6,5% de la biodiversidad mundial, más del 25% del país es espacio protegido y produce casi la totalidad de su electricidad con recursos renovables desde hace cuatro años, el uso de combustibles fósiles en el país decrece de forma constante y rápida.

¿Quieres visitar Costa Rica? si tu miedo es la pandemia, sacúdetelo de encima porque Costa Rica ha controlado bien su evolución y ha abierto sus fronteras al turismo con las medidas de higiénico sanitarias necesarias para que viajar allí sea tan seguro y placentero como siempre; si el problema es que tu economía no está ahora mismo para hacerte un regalo tan espectacular como un viaje a Costa Rica... tal vez podamos ayudarte ¿quieres ganar un viaje ¡gratis! para dos a Costa Rica? y no hablamos de un viaje cualquiera...

Y cuando decimos que, si participas en el concurso y resultas agraciado con el premio, viajarás acompañado por quien tu elijas a Costa Rica no nos referimos a un viaje cualquiera ni a una visita relámpago, no, el viaje que ganarás es uno de escándalo: vuelo desde Madrid, 6 noches de hotel en el país de la Pura Vida y un recorrido por él que no olvidarás jamás: pasarás dos noches (con sus días) en San José, otras dos en La Fortuna (la zona del Volcán Arenal) y las dos últimas en playa Tamarindo, los traslados regulares están incluidos y el régimen de alojamiento incluye el desayuno.

¿Cómo participar en el concurso? no puede ser más fácil, sólo tienes que entrar en la página web de Turismo de Costa Rica y responder un sencillo quiz, luego ya todo será cuestión de suerte... y eso te deseamos ¡suerte y feliz viaje!.