¿Quién dijo vértigo? O en este caso, ¿miedo?

Imagina estar de pie en lo más alto de una torre de 233 metros de altura. Y una vez allí, asomarte desde una pasarela o incluso colgarte en el mismo borde. O por qué no, dar un paseo por el perímetro exterior que rodea la torre. ¿Te atreverías? Y si además te dijéramos que ese perímetro es una pasarela de tan solo 1,8 metros de ancho, y en realidad estás fuera de la torre a la intemperie, llueva o truene, y sin barandillas a las que sujetarte. ¿Aún así crees que lo probarías? Pues eso es, ni más ni menos, lo que vas a poder hacer en la Torre de Macao. La mejores vistas del Delta del Río Perla de día o de las luces de la ciudad por la noche, nada supera a la Torre de Macao. El punto más alto de la ciudad y una de las torres más altas del mundo. Ascensores con puertas de cristal te suben a toda velocidad, y una vez arriba puedes acceder al Mirador. A 223 metros de altura, se pueden observar las mejores vistas de la ex colonia portuguesa. A esa altura no se han molestado en colocar, ni siquiera una mínima barandilla de seguridad. Es un lugar para conectar contigo mismo, atarte a un arnés y vivir la experiencia más alucinante de tu vida. Y si quieres, puedes hacerlo en familia, los más pequeños no se lo van a creer. Sal e inclínate por donde se te ocurra, o en este caso, por donde tengas el valor de hacerlo. Las fotografías lo dicen todo. Es tu oportunidad de tomar las fotos más increíbles, y si eres valiente, incluso fotografías colgado en la misma cornisa con el mundo a tus pies. Diversión de vertigo para toda la familia y para todas las edades, solo es necesario ser valiente para recibir una ración de adrenalina de las buenas. Skywalk es una aventura que lleva la diversión al límite. Solo tienes que estar listo para un dar un paseo por el lado salvaje de la vida. Pero no hay nada que temer, la seguridad es lo primero y este paseo en las alturas lo hacen todo tipo de personas todos los días, incluso los más pequeños. Solo tienes que conseguir poner a prueba tus nervios. El Skywalk en la Torre de Macao es una de las atracciones que te ofrece este edificio. Pero hay más. La atracción estrella es el puenting. 223 metros de caída libre, para los amantes de los deportes extremos. El salto desde la Torre de Macao es el más alto del mundo. Da miedo. Y si lo tuyo es la escalada, también puedes subir desde la base hasta el punto más alto, a 338 metros de altura. Para información y reservas puedes visitar la página web de la Torre o llamar al teléfono 853- 8988 8656 La Torre de Macao es una gigantesca zona de juegos para aventureros urbanos. Y Macao es un destino que no te puedes perder, una mezcla única de culturas portuguesa y china. Famosa por sus fascinantes sitios históricos, Macao es perfecto para un fin de semana tranquilo o aventurero, según se mire, y una visita obligada si viajas a Hong Kong. Imágenes facilitadas por Macau Tower