¿Por qué elegir Santa Eulària des Riu, en Ibiza, como destino vacacional? te lo contamos

La diversidad es el sello de identidad del municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu y es que ses trata de un destino familiar por excelencia pero también el preferido por muchos para el turismo deportivo, wellness, agroturismo... no hay quien visite esta localidad y no se prometa repetir viaje. Además, en este año tan convulso y terrible, Santa Eulària des Riu continua apostando por su modelo turístico respetuoso y diverso, actualizando su propuesta y animándonos a regalarnos unos días de playa, sol y paz en la isla de Ibiza.

¿Novedades? ¡muchas! Santa Eulària des Riu se mantiene como un destino familiar más allá incluso de la época estival, el otoño se resenta cargado de eventos enfocados tanto a familias jóvenes con niños como a parejas sin locos bajitos a su alrededor y a Best Agers, los que tienen a los niños ya más que criados y mantienen intacto su espíritu viajero.

Santa Eulària des Riu | Imagen cortesía de Santa Eulària des Riu

Es importante tener en cuenta que Santa Eulària des Riu apuesta, cada vez más, por el turismo todo el año y no solo en la temporada estival y eso significa que muchos de sus establecimientos permanecen abiertos todo el año.

En cuanto a los alojamientos en este municipio ibicenco también hay novedades porque se apuesta cada vez más por el agroturismo (alojamientos rústicos de interior) como por el turismo de relax y wellness, el entorno, sin duda, ayuda.

Lo que tampoco deja de crecer son las actividades que podemos desarrollar en Santa Eulària des Riu que van desde rutas de senderismo hasta el Marathon previsto para el próximo mes de octubre.

Santa Eulària des Riu | Imagen cortesía de Santa Eulària des Riu

Todo esto sin olvidarnos de la playa que es, naturalmente, uno de los grandes atractivos de este municipio, no en vano cuenta con más de 20 playas, 5 banderas azules y, particularmente la playa de Santa Eulària, ha recibido mención como 'Accesibilidad Universal - Playas Inclusivas: sol y playa para todos'; esta misma playa es, además, una playa sin humos.

¿Qué además de todo esto buscas un destino de cine? apúntate entonces al Festival Internacional de Teatro Familiar Barruguet (la nueva edición será en mayo de 2021) ¿el deporte es lo tuyo? atento al Marathon de octubre por no hablar de las rutas de senderimo y cicloturismo que puedes recorrer ¿que quieres conocer el encanto de folclore y la historia ibicencos en este mágico municipio? atento entonces a sus museos, a sus ferias de artesanía, a sus muestras de arquitectura...

Santa Eulària des Riu | Imagen cortesía de Santa Eulària des Riu

No hay estilo ni tipo de viaje que quieras hacer para el que Santa Eulària des Riu no tenga una propuesta tanto en verano como en cualquier otra época del año... ¿no nos crees? visita la web de turismo del Ayuntamiento de esta localidad y comprueba que no solo no exageramos, incluso nos quedamos cortos...