Por qué es buena idea viajar a Corea del Sur en otoño

Corea del Sur es un destino fabuloso pero para disfrutarlo hay que organizar un gran viaje y hacerlo, además, sabiendo que es un viaje de esos que por más que te enamore, tendrás a no repetir y es que el mundo es inmenso, su belleza inabarcable y cuando vuelvas a organizar un gran viaje no podrás evitar pensar 'al fin y al cabo ahí ya he estado...'; por eso, porque hablamos de un gran viaje que difícilmente vas a repetir, hay que prestar atención a todos los detalles incluidos los climatológicos y es que Corea del Sur es un país de clima complejo que hace que resulte muy diferente visitarlo en primavera que hacerlo en otoño, invierno o verano.

Vayamos a lo importante ¿cuál es la mejor época del año para visitar Corea del Sur? Te lo anticipamos ya en el titular de esta noticia: octubre ¿por qué? Porque Corea del Sur es un país de monzones y seguro que no quieres vivir uno en primera persona... en octubre ya han pasado todos (lo hacen entre los meses de junio y agosto, en pleno verano); pasado el otoño llega el invierno y basta decir que las temperaturas, en algunas zonas del país, bajan notablemente de los 0 grados seguro que comprenderás por qué no es esa la mejor época para visitarlo; ¿la primavera? No está mal... además los paisajes primaverales coreanos son preciosos pero también lo son los otoñales y la primavera coreana es muy caprichosa y rebelde, lo mismo hace frío que calor, llueve que calienta el sol... el otoño es más de fiar.

Corea del Sur en otoño | Pixabay

Pero no solo es su clima lo que hace que octubre sea un gran mes para visitar Corea del Sur, también su naturaleza; los paisajes otoñales del país son todo un espectáculo, de hecho el senderismo a través de caminos en los bosques es la actividad más atractiva del país este mes, el clima acompaña, la naturaleza también... y sin darte apenas cuenta te conviertes en el rey de instagram por unas horas. ¿Más razones para visitar Corea del Sur en octubre? Una la mar de rica: el otoño es tiempo de cosecha y por tanto el momento ideal para disfrutar de la gastronomía local.

Y ahora que sabemos por qué es buena idea visitar Corea del Sur en otoño, antes de que a finales de noviembre el invierno empiece a imponerse, te preguntarás ¿qué visitar en el país durante esta estación? Y a eso vamos a responder a continuación.

Corea del Sur en otoño | Pixabay

El Parque Nacional Bukhansan es una visita casi obligada por su espectacular follaje otoñal, es un parque de Seúl en el que se disfruta de espectaculares vistas panorámicas; a tres horas de Seúl está Seoraksan, que es uno de los parques más bonitos del país y además te ofrece la posibilidad de practicar senderismo y subir en teleférico; Naejangsan es uno de los destinos de otoño más famosos de Corea del Sur porque en él descubrirás árboles de nuez moscada con más de 600 años de antigüedad y algunos de los templos budistas más antiguos del país; la isla Nami es otro destino más que apetecible en el otoño coreano gracias a sus senderos y a su naturaleza que regala en esta época del año una paleta de colores inolvidable.

