Un puente colgante y una escalera a la nada para auténticos valientes

El destino más alto en Estiria, a 3.000 metros de altura, donde se siente la libertad. Montañas majestuosas, nieve, sol o ventisca, no importa, el glaciar Dachstein, es uno de los destinos más visitados de Austria. Y no es para menos, porque hablamos de uno de los lugares más bellos e impactantes del planeta. Muy cerca, en Europa, el primer glaciar alpino que llega del este, rodeado de un panorama fantástico de cientos de cumbres montañosas, este glaciar es un lugar mágico y lleno de aventura y diversión. El Dachstein, es uno de los cinco destinos más visitados de Estiria. La aventura comienza con un viaje en el teleférico de Dachstein, que ya es toda una experiencia. Una subida de 1.000 metros de altura, por la empinada Dachsteinsüdwänden, en un recorrido de tan solo ocho minutos. Y una vez en la parte superior del glaciar de Dachstein, basta con disfrutar del magnífico paisaje alpino si quieres una jornada tranquila. Pero como no solo de vistas vive el hombre, y también queremos experiencias, y cuanto más emocionantes, mucho mejor, te aseguramos que no quedarás defraudado. En el Dachstein puedes vivir algunas de las más fascinantes, eso si, si tienes nervios de acero, no tienes vértigo y eres aventurero. Con unas vistas espectaculares y colgado a 400 metros de altura sobre el macizo de Dachstein, con un precipio bajo tus pies, Suspension Bridge, el puente colgante, en los picos más altos de Austria, simplemente alucinante. Y realmente hay que tener agallas para cruzarlo. Tiene nada más y nada menos que 81 metros de largo, que se dice pronto. Y aunque parezcan pocos metros, colgado a esa altura, te aseguramos que esos pocos metros pueden parecer eternos. El puente en suspensión se llevó a cabo en condiciones excepcionalmente difíciles debido al trayecto, pero finalmente fue abierto al público y se ha convertido en todo un evento en el glaciar. En los últimos años el glaciar se ha consolidado como una de las atracciones más populares de los Alpes. Actividades al aire libre y un entorno natural apabullante y un puente colgante en el lugar más alto del país, son solo alguno de los alicientes. El puente colgante es alucinante, pero hay más, puedes completar la experiencia con la "escalera a la nada" todavía más emocionante. Un total de 14 escalones que conducen hacia abajo sobre una plataforma de cristal a quinientos metros sobre el acantilado, una pared de roca que te dejará sin aliento. Atrévete.