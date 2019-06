Ya te puedes tomar un café con pastas en La Estrella de la Muerte

Los fans de Star Wars no conocen fronteras ni imposibles. En Viajestic ya te hemos hablado de cruceros temáticos en los que podías navegar con Darth Vader, así como la posibilidad de recorrerte auténticos escenarios de rodaje de las películas, en las que incluso puedes llevar a cabo representaciones figuradas y sentirte como una de las estrellas de los filmes. Sin embargo, lo último relacionado con 'La Guerra de las Galaxias' es mucho más reposado: un café.

Claro que no es un café que se tome en cualquier lugar. Para ello tenemos nada más y nada menos que la oportunidad de hacerlo en La Estrella de la Muerte, concretamente en su cantina. Y no, no vas a tener que coger una nave espacial para tomarte un capuccino o un café con leche, aunque no estaría mal poder usar alguna con su hipervelocidad, porque de lo que se trata es de ir hasta Brisbane.

En la ciudad australiana acaba de abrir la Death Star Canteen, un espacio completamente tematizado en el que los fanáticos de Star Wars podrán disfrutar de meriendas, picoteos y todo tipo de de sabores bajo el embrujo y el decorado de su película preferida. Y no solo el decorado, hasta la vajilla forma parte de la tematización, con teteras que parecen algunos de los robots protagonistas de la serie o floreros que se asemejan a la propia nave Estrella de la Muerte ya terminada con su forma esférica.

Incluso la comida es también, en parte, temática, ya que no faltan galletas de mantequilla con la forma de las máscaras de Darth Vader y los soldados imperiales. ¿Comerte a un par de soldados mientras viertes té en una tetera con el diseño de R2D2? Solo en este rincón del mundo es posible.

En lo que es el menú en sí, no hay grandes diferencias con una cafetería habitual. Puedes encontrar infusiones, cafés de todo tipo, fríos y calientes, así como extras (sabores variados en siropes, tipos diferentes de leche...)... Y de calidad, pues Australia vive una auténtica fiebre por ofrecer el mejor café en sus cafeterías y presume de ser de los países más amantes de esta bebida. Eso sí, las tazas de loza del establecimiento tienen dibujos diferentes, las paredes, muchos vinilos con los personajes... y si quieres ir completamente disfrazado o con tus amigos creando una formación de soldados imperiales en pleno salón de la cafetería, vas a poder hacerlo sin problema.

La cafetería ya está abierta y está siendo todo un éxito. La pena es que se quería haber inaugurado el pasado 4 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de Star Wars, pero no pudo ser. Al final ha abierto sus puertas el pasado miércoles, por lo que apenas lleva una semana de vida.

¿Quieres ser de los primeros en probarla? Pues si tienes la suerte de visitar Australia en breve, podrás hacerlo sin problema.

Más información:

359 Queen St, Brisbane

Death Star Canteen