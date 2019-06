Un pueblo fantasma de los años de la fiebre del oro

Hay restos de la fiebre del oro en California, sobretodo en el Norte tierra adentro, pero ninguno tan bien conservado como Bodie State Historic Park. Establecida en 1870, Bodie fue conocida por ser una ciudad violenta y sin ley. Cuenta la leyenda que los asesinatos ocurrían a diario en sus calles. Un enjambre de familias, ladrones, mineros, propietarios de tiendas, pistoleros, prostitutas y gente de todos los países del mundo, poblaban sus calles. En un momento hubo hasta 65 salones en la ciudad. Numerosos prostíbulos y "casas de mala reputación", salas de juego y fumaderos de opio que se convirtieron en una forma de entretenimiento. La población llegó hasta unos 10.000 habitantes antes de que la minería cayera en desuso y la ciudad fuera abandonada. Hoy en día, se puede andar por las calles de Bodie y una pequeña parte de aquella población sobrevive en un estado de semi abandono. Hay una iglesia, un cementerio, un gran molino, salones y otros negocios, residencias, un montón de coches melty y hasta un banco. Incluso los interiores de los edificios están tal cual estaban entonces, con sus contenidos originales y sus reliquias esparcidas. Parece que en cualquier momento, en cualquier esquina te vas a encontrar con aquellos rudos mineros. Bodie es hoy una auténtica ciudad fantasma. Declarado sitio histórico nacional y Parque Histórico del Estado en 1962, este campamento minero fue una vez uno de los campamentos mineros más activos en Occidente. La ciudad floreció entre 1878 y 1882 con más de 30 minas en operación y su propio ferrocarril de vía estrecha. Bodie State Historic Park está abierto todo el año. En verano, hace mucho calor y en invierno mucho, mucho frío. No nos explicamos cómo podían resistir los inviernos allí. Debido a la gran altitud en la que se encuentra 2.500 metros, es accesible solo con esquís, raquetas o motos de nieve durante los meses de invierno, y en cambio en primavera el problema suele ser el barro. Elige el momento ideal según tus gustos y no te olvides de llevar a tu perro. El parque acepta mascotas. Bodie State Historic Park esta al noreste de Yosemite, a 21 kilómetros al este de la carretera 395 de Bodie Road Autopista 270, y a unos 11 kilómetros al sur de Bridgeport en el estado de California. Un pueblo fantasma, alucinante, para sentir como era la vida entonces. Lo vas a ver como lo veían sus habitantes hace más de 50 años, con todos los pequeños detalles, tal y como estaba cuando los últimos residentes lo abandonaron. En Bodie, para preservar la atmósfera de pueblo fantasma, no hay instalaciones comerciales, como comida o gasolina. Solo hay una librería en el interior del museo, donde también puedes solicitar información sobre excursiones. El lugar es uno los lugares deshabitados mejor conservados de Estados Unidos y además hay paseos turísticos a las antiguas minas.