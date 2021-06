Te presentamos las 2 reservas naturales protegidas más importantes de Perú

Casi un 60% del territorio de Perú es de bosques, ecosistemas únicos en los que vive una innumerable cantidad de especies de animales y plantas; si eres de los amantes del ecoturismo y la naturaleza disfrutarás de lo lindo de la naturaleza peruana pero ¿por dónde empezar? te recomendamos dos reservas naturales de las que te vas a enamorar: la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la Reserva Nacional Tambopata.

Turistas en la Reserva Nacional Tambopata | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Reserva Nacional Pacaya Samiria

Está en el corazón de la Amazonía peruana y es la segunda área natural protegida más grande de Perú; se la conoce como la selva de los espejos y está en la región de Loreto; esta reserva es un bosque tropical húmedo de gran diversidad biológica en la que podrás ver más de 1000 especies de animales y casi otras tantas de plantas silvestres, entre todos ellos delfines rosados y grises ¡un escándalo!. También podrás acercarte a las diferentes comunidades que viven en esta zona y descubrir su forma de vida.

¿Peligros? si no te llevas bien con las arañas no visites esta Reserva Natural por la noche, si decides hacerlo busca tarántulas... (y también caimanes). Tanto los amantes de la fotografía como los de la pesca disfrutarán de este rincón natural peruano, los primeros porque la selva de los espejos no se llama así por casualidad sino por las magníficas imágenes que puedes inmortalizar de la selva reflejada en sus lagos y los segundos porque podrán navegar en canoa por estas lagunas e inlcluso pescar pirañas.

Reserva Nacional Pacaya Samiria | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Reserva Nacional Tambopata

Se trata de un paraíso natural de más de 270 mil hectáreas alrededor de un gran lago, el Lago Sandoval, de 3 kilómetros de largo y 1 de ancho y con una profundidad de unos 3 metros.

Mamíferos, aves, reptiles y mariposas campan a sus anchas por esta reserva en la que hay además miles de clases de árboles y flores y muchas criaturas acuáticas, torturas por ejemplo, que llegan incluso a posar para las fotos. Lo que no te puedes perder en esta reserva: ver a los guacamayos que viven en ella, navegar por el lago Sandoval y avistar a las bellas mariposas.

Atardecer en la Reserva Nacional Pacaya Samiria | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Si lo tuyo es la naturaleza, la vida animal y vegetal y el ecoturismo, en Perú no puedes dejar de visitar la Reserva Nacional Pacaya Samiria ni la Reserva Nacional Tambopata.