Portsmouth, una ciudad del sur de Inglaterra a la que escaparte desde Londres

Es posible que vayas a estar unos días en Londres y, sobre todo si ya has visitado la capital inglesa en otras ocasiones, te apetezca aprovechar uno de los días de tu estancia en esta ciudad para visitar otro lugar. O puede que vivas allí y quieras explorar un poco más a fondo el país. Sea cual sea tu caso, estamos seguros de que Portsmouth es un buen destino para hacer una escapada desde Londres.

Entre una y otra ciudad hay menos de dos horas por carretera y el trayecto todavía es más corto si decides recorrerlo en tren: apenas una hora y media. Así, es una distancia asequible para ir y volver en el mismo día. Además, se trata de una ciudad conocida por su Astillero Histórico y su legado marino y son varias las cosas que podrás ver y hacer allí.

Puerto de Portsmouth | Pixabay

Así uno de los principales atractivos turísticos de Portsmouth es su zona portuaria o Historic Dockyard. En esa parte de la ciudad, puedes por ejemplo visitar el HMS Warrior, el primer buque acorazado británico, que data del año 1860. También puedes adentrarte en el Mary Rose Museo, cuya temática está relacionada con los restos del buque homónimo, un barco de guerra construido en el siglo XVI.

Pero como decíamos, Portsmouth es una ciudad portuaria conocida sobre todo por su astillero y su legado marino, por lo cual todavía hay más lugares que tienen que ver con ellos. Por ejemplo, la Jutland 1916, una exposición sobre dicha batalla. O algunos museos como el HMS M33, el Submarine Museum o el National Museum of the Royal Navy.

Siguiendo con los museos, has de saber que en Portsmouth los hay a montones. No obstante, no todos ellos están relacionados con el mar. En el D-Day Museum podrás conocer en detalle la batalla de Normandía. En el Portsmouth Museum, por su lado, ampliarás tus conocimientos sobre la historia de la propia ciudad. Pero quizá prefieras entrar al Natural History Museum o al Southsea Model Village, donde podrás admirar maquetas en miniatura.

Emirates Spinnaker Tower | Pixabay

Museos aparte, todavía hay más lugares interesantes que tendrás la oportunidad de descubrir durante tu visita a Portsmouth. Uno de ellos es el Southsea Castle, ubicado en la entrada al puerto, desde el que tendrás además vistas al océano Atlántico. También puedes acercarte hasta la catedral de Portsmouth. Y no puedes olvidarte de detenerte ante la Emirates Spinnaker Tower, una escultura moderna que se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Sobre todo de noche, es preciosa.