5 planes para que los pequeños disfruten de París

Las dimensiones de París no la convierten en una ciudad cómoda para pateársela con niños durante varios días. El centro histórico es muy basto y las distancias se pueden hacer inabarcables incluso si nos dedicamos a tomar el transporte público todo el tiempo para evitar que se cansen. Sin embargo, con una buena planificación, no solo es posible acercarse a los monumentos principales sino, además, mimetizarnos con los auténticos parisinos y realizar en familia actividades que terminarán enamorando a los pequeños de la Ciudad de la Luz. Desde tiendas pensadas para que ellos disfruten, como las jugueterías del Pasaje de los Príncipes (una galería que va del 5 de Boulevard des Italiens al 97 de Rue Richelieu) a cafeterías con grandes zonas de juegos como Les 400 Coups, siempre hay lugares donde divertirse. Y también para adquirir cultura con una sonrisa perenne en los labios. El Centro Pompidou tiene una galería pensada para niños y no faltan talleres de cocina francesa pensados para los más pequeños. Además, se puede completar la agenda con alguno de estos cinco planes, perfectos incluso si el cielo, como suele ser frecuente en París, promete tormenta.