10 planes para enamorarse del West Village de Nueva York

Sus calles adoquinadas repletas de árboles, las casas de estilo brownstone, el sinfín de boutiques de moda y los muchísimos restaurantes de todo tipo, pero siempre acogedores, son algunos de los rasgos que distinguen el West Village. Es donde se encuentra la casa más estrecha de Nueva York, pero también la que se usó como apartamento de Carrie Bradshaw en 'Sexo en NUeva York'. Pasear por sus calles permite sentirse como un auténtico neoyorquino, máxime si centramos nuestra visita a estos 10 planes imrpescindibles.

1. En Greenwich Avenue y Bleecker Street, desde Christopher Street a Bank Street, encontramos la zona perfecta para caminar y explorar las famosas calles antiguas con aceras llenas de arboles. Es una visión particularmente impresionante de la belleza única de este barrio emblemático.

2. Si buscamos los edificios de estilo brownstone, que mejor que buscar la casa más estrecha de la ciudad de Nueva York, situada en 75½ Bedford St. También el edificio de apartamentos de la serie de televisión Friends, en 90 Bedford Street, donde en la planta baja está el restaurante Little Owl. No olvides pasar por The Gardens at St. Luke in the Fields, una gema oculta que garantiza una experiencia reflexiva y serena en el medio de un barrio vibrante

3. Si no perdonas un poco de ejercicio, puedes alquilar una bici en el Hudson River Park, en la zona oeste del West Village. En los meses más cálidos, el Pier 45, en Christopher Street, se convierte en una playa urbana con amplios espacios verdes para relajarse bajo el sol.

4. La historia del movimiento por los derechos de los homosexuales tiene allí su epicentro. El Stonewall Inn, lugar de origen del movimiento, es considerado Monumento Histórico Nacional. Este bar gay está situado en el corazón de West Village, concretamente en Christopher Street, y fue asaltado por la policía el 28 de junio de 1969.

5. Admirar el gran mural de Keith Haring del LGBT Community Center (208 W 13 St).



6. De tiendas por las boutiques de Bleecker Street y Christopher Street. Es allí donde está la única tienda Monocle Shop de la ciudad, en Hudson Street. Si vas con niños, te costará sacarlos de Doodle Doo’s, con cientos de juguetes y un salón para jugar en la mismísima Christopher Street.

7 Si te gustan los libros, no dejes de pasarte por Three Lives & Company (West 10th) y si eres un fanático de los objetos de papelería, tu destino es Greenwich Letterpress (39 Christopher St), donde encontrarás miles de tarjetas de todo tipo, papel de regalo, cuadernos especiales... Un paraíso.

8. Una parada gastronómica en alguno de los restaurantes clásicos de la zona, como el Speakeasy (bar clandestino) o el Decoy (debajo del lugar de dim sum RedFarm). Para comer italiano, tienes negocios populares como Keith McNally’s Morandi y Ristorante Rafele; y si quieres una deliciosa hamburguesa, dirígete a Westville o a Corner Bistro. Los amantes del queso deben visitar Murray’s Cheese en Bleecker Street. Para un delicioso postre no te pierdas Big Gay Ice Cream, ubicado en la esquina de Grove Street con la Seventh Avenue South. También Magnolia Bakery, donde Carrie Bradshaw acudía en la serie de televisión Sexo en Nueva York, situada en Bleecker Street y West 11th Street.



9. Un poco de jazz en el Smalls Jazz Club, un lugar muy íntimo, perfecto para los amantes de este estilo musical tan neoyorquino. Otra opción es el Village Vanguard, también llamado el 'Carnegie Hall del Jazz'.

10. Acercarse al Off-Broadway. La oferta teatral alternativa tiene como protagonistas las obras que se montan en el Lucille Lortel Theatre de Christopher Street; además del Cherry Lane Theatre en Commerce Street y el Bank Street Theater, que acoge la Labyrinth Theater Company, en Bank Street.

