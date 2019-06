Con un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur

San Antonio de Pichincha, es un lugar que está escrito con letras de oro en la historia, tanto de Ecuador como del mundo. Por estos caminos pasaban los Yumbos precolombinos siguiendo el Inti Ñan o camino del sol, y los Quitu Caras con su cultura ancestral. Años después, por aquí pasó una misión geodésica francesa, que entre otras cosas dio origen al “metro” como parte del sistema métrico universal. Pero vayamos por partes. Los orígenes de la ciudad Mitad del Mundo se remontan a aquella Primera Misión Geodésica que llegó a Ecuador con el fin de realizar estudios y determinar la exacta curvatura del planeta. Esta misión, liderada por el científico francés Charles Marie de la Condamine y de la que formó parte el científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, determinó por donde pasaba la línea ecuatorial. Lo curioso es que aquella misión nunca llegó a pisar el lugar donde ahora se encuentra la Ciudad Mitad del Mundo. Sus cálculos no fueron exactos. No fue hasta 200 años después, cuando al geógrafo ecuatoriano Luís Tufiño tuvo la idea de construir un monumento en memoria de la Misión Geodésica para honrar aquel esfuerzo histórico, pero esta vez si, por donde pasa la línea del Ecuador. El monumento ecuatorial Ciudad Mitad del Mundo se construyó en la Parroquia de San Antonio y está localizado en el Museo Etnográfico de Quito, a 13 kilómetros al norte del centro de la ciudad. Este lugar es una de las visitas obligadas si viajamos a Ecuador. El monumento de la Mitad del Mundo tiene 30 metros de altura y forma piramidal con cuatro monolitos en los ángulos que tienen la orientación geográfica de los cuatro puntos cardinales, y se encuentra ubicado en la Línea Ecuatorial de latitud cero grados cero minutos y cero segundos. Esta Línea pasa por diversos países y continentes, pero un solo país lleva su nombre, la Republica del Ecuador. En lo alto del monumento hay una esfera metálica que representa a la Tierra, con sus 5 continentes y sus mares. El globo está envuelto de Oriente a Occidente por una cinta metálica que indica la Línea Ecuatorial y que divide la esfera en dos mitades. La orientación del globo metálico corresponde a la posición real de la Tierra, de manera que el eje menor de los polos está paralelo al eje de rotación real de nustro planeta. Aquí es posible poner un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur al mismo tiempo. Actualmente, esta es una de las principales atracciones turísticas de Quito, y hay que decir que en pocos lugares del mundo puedes hacerte una foto con un pie en cada hemisferio. La Ciudad Mitad del Mundo tiene, además, un planetario, una miniatura del Quito colonial, un Insectarium y varios pabellones con información sobre España, Alemania, Francia y Ecuador, entre otros países. Y no puedes perderte el Museo Intiñan. ¿sabías que si quitas el tapón del lavabo el agua gira en un sentido si estás en el hemisferio norte, en el contrario si te encuentras en el hemisferio sur y en vertical si estás en medio de los dos hemisferios? este efecto se llama efecto Coriolis. No sabemos si es muy científico pero en la línea 00°00’00” del museo, vas a tener la oportunidad de interactuar con demostraciones de fenómenos que ocurren en la naturaleza, y que en la línea magnética puedes comprobar. Si viajas a Quito no dejes de visitar Ciudad Mitad del Mundo, curioso si que es es, y además un lugar único en el planeta.