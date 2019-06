Pekín, la ciudad fascinante

Pekín o Beijing es sin duda una de las ciudades más visitadas del mundo. Cada año, millones de turistas viajan a esta ciudad para conocer la cultura milenaria de la capital de China, una fascinante mezcla de antiguedad, tradición y modernidad. Beijing es una ciudad ideal en cualquier estación del año. Siempre hay algo que hacer, no importa qué hora del día sea, hay cientos de lugares pintorescos y sitios históricos. Algunos céntricos y otros un poco más alejados de la ciudad. Beijing ha sufrido una drástica transformación desde sus orígenes, más hoy que en cualquier otro momento de su historia. La ciudad se ha extendido más allá de las nueve puertas de la muralla de la ciudad interior. Aún así, algunas de sus principales características se han mantenido en su lugar original. La Plaza de Tiananmen sigue siendo el corazón de Beijing, los palacios y las torres de vigilancia están bajo estricta protección como patrimonio cultural, los viejos callejones hutong y sus viviendas han sido renovadas y conservadas, y los palacios imperiales y jardines todavía tienen un lugar especial en los corazones de los pekineses. Se necesita tiempo para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. Pero por si solo dispones de unos pocos días, o incluso de un solo fin de semana, destacamos algunos de los mejores lugares para no perderte nada importante y poder decir que has experimentado Pekín. Lo que debes hacer o ver en Beijing depende en gran parte de tu tiempo, de tu presupuesto, de tu interés personal y de tu tolerancia a las multitudes. Prepárate para descubrir una de las ciudades más imponentes del planeta, déjate llevar por su hospitalidad y sus costumbres. Vive intensamente Beijing.