Tras los pasos del tigre de Bengala en el Parque Nacional de Kanha

Con vistas a la exuberante vegetación del Parque Nacional de Kanha, el campamento Banjaar Tola Tented permite a sus huéspedes mimetizarse con el medio ambiente. Estamos en una de las joyas naturales del Estado de Madhya Pradesh, en el centro de India, una irresistible atracción de vida silvestre para todos los amantes de la naturaleza.



Aquí el tigre es el animal más espectacular de los que moran esta densa selva, y verlo en su hábitat natural, escondido entre la vegetación, es un espectáculo verdaderamente fascinante. Pero no solo se pueden ver a estos felinos, sino también a leopardos, hienas y otros depredadores, avistamientos que se completan con una parada en Sunset Point para ver la puesta de sol más impresionante de India mientras disfrutas con un cóctel. Un remate que es solo una de las maravillas que permite el alojarse en este exclusivo campamento.



Se compone de 18 tiendas suites de campaña, ligeras y elegantes, ubicadas a lo largo de la orilla de un río. Se han diseñado con un estilo contemporáneo, con paredes y techos de lona, e inmensas puertas de cristal que permiten disfrutar de la naturaleza bajo una atmósfera etérea, casi irreal. Por la noche, el silencio que envuelve todo solo se ve interrumpido por los sonidos que llegan desde la selva atravesando el río Banjaar. Nada mejor que descansar en la terraza privada iluminada por la luz de las velas a orillas de las aguas oscuras y profundas que llenan de vida el Parque Nacional.



La vida en el campamento nos ofrece emocionantes encuentros inesperados entre la exuberante vegetación y fragantes aromas. Por la mañana temprano, toca irnos de safari, pero antes, un delicioso desayuno tipo picnic con café recién hecho. Después, un baño en la piscina o curiosear más sobre la India en la biblioteca antes del almuerzo servido en la terraza. Por la tarde, podemos descansar en la terraza flotante de nuestra tienda, viendo la vida pasar a orillas del río y tomando el té. Una costumbre que incluye bebidas aromáticas y sabrosos dulces antes de tu safari vespertino.



De vuelta al campamento, y tras un día intenso y lleno de emociones, te estará esperando una deliciosa cena servida en la terraza; o incluso en un entorno de selva, una sorpresa romántica y exclusiva. Deliciosa cocina india, con platos regionales picantes.



La temporada comienza el 16 de octubre, así que si quieres una estancia única en este campamento hay que reservar con tiempo. Precios desde 692 euros por persona y noche con todo incluido. El precio incluye el alojamiento en suite, tres comidas diarias, todas las bebidas (tanto en las excursiones como en el complejo) y dos actividades de safari diarias. The Lodge at Banjaar Tola Tented Camp pertenece a la compañia & Beyond Lodge, cuyos campamentos cuidan y protegen el medio ambiente y la conservación de la vida silvestre, colaborando con las comunidades vecinas.



El Parque Nacional de Kanha es una de las reservas más grandes de la India. Si quieres ver tigres en su hábitat natural, este es tu destino.

Más información:

Banjaar Tola Tented Camp