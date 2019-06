Paseos otoñales para descubrir Nueva York

En otoño el color de las hojas comienza a cambiar y la ciudad de Nueva York se prepara para invitar a sus visitantes a disfrutar del aire libre antes de la llegada del frío invierno. Y es que la ciudad acoge y prepara rutas que recorren los diferentes distritos con el objetivo de vivir la belleza en esta estación tan especial del año.

Recorridos temáticos y variados aptos para todo tipo de presupuestos y preferencias. Las propuestas van desde probar la cocina del mundo en Astoria, a caminar por el histórico Harlem o incluso llegar un poco más lejos, y realizar excursiones a Greenbelt, en Staten Island. Nueva York es la mejor ciudad para conocer caminando y hacerlo por los cinco distritos durante el otoño nos da la oportunidad de disfrutar del aire fresco, los colores, la historia, la vida de los neoyorquinos y la mejor gastronomía de la ciudad.

Por ejemplo, Big Onion Walking Tours ofrece más de 30 paseos históricos y nos hace viajar en el tiempo con su tour “Immigrant New York”, además también cuenta con tours históricos por los barrios de Lower East Side y Brooklyn Heights. New York Historical Tours, en cambio, ofrece un tour a pie por el High Line, para conocer mejor su historia, además de un paseo por Chelsea y Meatpacking.

El Historic Richmond Town en Staten Island es una visita diferente, histórica, con tours temáticos guiados, por sus magníficos terrenos, que nos muestran cómo vivían y trabajaban los neoyorquinos durante el siglo XVII, ideal para los más pequeños.

Y mientras Carreta Tours personaliza los tours por diferentes barrios y por diversas culturas. Con Cititrek la aventura es a través del tiempo en City Island, el Bronx, para caminar por calles pintorescas y ver en la isla el Museo Náutico.

Aquellos que quieran saber más sobre la desconocida historia de la ciudad, pueden reservar un paseo con Metropolitan Walks, un recorrido que versa sobre los eventos históricos que sucedieron alrededor del Washington Square Park y que permite un tour en grupo en cualquier barrio de la ciudad.

Con Inside Out Tours uno puede aprender sobre la arquitectura clásica de los grandes iconos en Midtown Manhattan, incluyendo el Edificio Chrysler y el Edificio de las Naciones Unidas.

En Lower Manhattan, The Wall Street Experience y Wall Street Walks ofrecen tours guiados por neoyorquinos de Wall Street, para que compartan con nosotros la historia, la arquitectura y los logros económicos de la capital financiera del mundo. Los más fans de Broadway pueden unirse a Walks of New York para un exclusivo Disney on Broadway Tour, que incluye un recorrido por los puntos emblemáticos de Broadway y la oportunidad de vestirse con los trajes oficiales en el New Amsterdam Theatre.

Si prefieres rutas gastronómicas, 'Avenue of Puerto Rico' con Turnstile Tours permite probar sabores caribeños y latinoamericanos durante su tour por Brooklyn. También podrás comer como un neoyorquino con Food on Foot Tours disfrutando de paseos con guías neoyorquinos y saboreando desde los mejores bagels de la ciudad, hasta la cocina asiática de Queens, los vecindarios costeros de Brooklyn e incluso tours únicamente de sándwiches. Ahoy New York Food Tours lleva a los amantes de la comida a tiendas familiares y establecimientos fuera del circuito clásico en Little Italy y Chinatown. En colaboración con el renombrado chef Mario Batali, con Greenwich Village Food Tour de Walks of New York la experiencia culinaria gira en torno a los restaurantes del barrio. El vecindario más de moda de Brooklyn es el hogar del Williamsburg Bites Tour de Like a Local Tours, cocina y vistas increíbles del skyline de la ciudad.



Una visita a Nueva York en los próximos meses no estaría completa sin un paseo por los parques de la ciudad. Central Park es imprescindible y ahora se pueden hacer tours de la mano de Central Park Conservancy y observar el escenario cambiante del otoño en el Brooklyn Bridge Park. En Staten Island, Greenbelt, forma parte del recorrido del Forever Wild Greenbelt Tour de Cititrek. Prepátate para hacer las mejores fotografías del increíble paisaje otoñal de Nueva York y aprender todos los secretos de esta joya natural tan desconocida.

Free Tours by Foot ofrece tours por todos los barrios incluyendo Harlem y Buschwick, como así también tours temáticos guiados para ver el mejor arte callejero y grafiti, algunos también nocturnos. Y para una verdadera experiencia local, Big Apple Greeternos da una cálida bienvenida para mostrarnos los fascinantes barrios y las mejores atracciones culturales que hacen de Nueva York un destino perfecto para ser visitado durante todo el año.

No dejes de consultar la guía otoñal de la ciudad de los rascacielos si vas a viajar allí. Hay mucho que descubrir. Nueva York es siempre una ciudad sorprendente.

Más información:

nycitygo.com