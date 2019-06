Parque Nacional Wakatobi en Indonesia

Indonesia tiene uno de los más bellos paraísos submarinos del mundo. Conocido como el Parque Nacional de Wakatobi, este parque nacional, es cuando menos único, ya que se trata de un paraje natural bajo el mar. Situado en las Islas Wakatobi al sudoeste de Célebes, abarca los arrecifes de coral del centro del área indo pacífica, donde existe la mayor variedad de especies de coral del mundo. Wakatobi está formado por cuatro islas principales, Wangiwangi, Kalidupa, Tomia y Binongko. Y aunque estos nombres no nos suenen de nada, Wakatobi es un acrónimo para el nombre de las cuatro islas principales y es uno de los destinos más solicitados por los aficionados al submarinismo. La belleza y la riqueza de la zona del Parque Nacional de Wakatobi es impresionante, hay 750 de un total de 850 especies de coral en el mundo. Y la configuración de la profundidad varía de plana a inclinada hacia el mar. Los arrecifes están protegidos y la pesca está restringida a los lugareños y solamente con artes tradicionales. Las comunidades locales de pescadores obtienen una parte de los beneficios generados por el turismo del buceo, a cambio de que adopten prácticas sostenibles como dejar durante largos periodos de tiempo los arrecifes absolutamente sin tocar. El mundo empieza a conocer Wakatobi pero todavía es relativamente nuevo. De hecho todavía hay muchas áreas por descubrir. Especialmente los atolones más alejados los cuales todavía siguen vírgenes. Wakatobi ofrece un excelente buceo con escafandra en algunos de los arrecifes más vírgenes del planeta en el mar de Banda. Las principales atracciones son la pendiente del coral y la increíble biodiversidad. Este lugar es famoso por la alta densidad y la variedad de pequeñas criaturas y criaturas que puedes encontrar, de hecho, se han encontrado varias especies nuevas en torno Wakatobi. Lo más destacado es House Reef, considerado por muchos buceadores profesionales el mejor arrecife del mundo y es un sitio que muchos repiten una y otra vez, debido a su especial encanto. Un paseo por esta zona es un entretenimiento continuo, con todos los elementos típicos de arrecife que te puedas imaginar incluyendo caballitos de mar, jureles, tortugas, águilas marinas y corales duros y blandos en abundancia. No es realmente el mejor lugar para los peces grandes y la acción, pero todavía se pueden ver muchos Blacktip Reef tiburones punta blanca, tiburones de arrecife, así como Tiburones grises en varios sitios de buceo. Para poder bucear en tan sugerente lugar puedes viajar hasta el único resort o centro de buceo instalado en las islas, Wakatobi Divers, volando desde Bali en un vuelo privado o embarcando en alguno de los cruceros que visitan la zona. La mejor época para bucear en Wakatobi es desde Marzo a Diciembre y durante Julio y Agosto, la temperatura del agua puede bajar un poco y también la visibilidad pero es cuando hay mayor número de peces. La temperatura varía desde 25°C en Agosto a 30°C en Octubre. Si necesitas unas vacaciones llenas de aventuras y actividades entretenidas, o un lugar tranquilo para descansar y relajarte, sin duda, Wakatobi es el mejor sitio. Los alojamientos son de alto nivel, y junto a la belleza natural de las islas, lo convierte en un destino perfecto, ya sea para unas vacaciones de buceo, o para una romántica estancia. Playas paradisíacas y aguas cristalinas que no tienen nada que envidiar a otras partes del mundo. El arrecife es uno de los mejores sitios de buceo del mundo y también un excelente lugar para el buceo nocturno. Wakatobi con kilómetros de jardines de arrecifes de coral y aguas cristalinas poco profundas es sin duda el paraíso para quiénes aman sumergirse. Como dijo Jacques Cousteau, las islas Wakatobi son el Nirvana submarino.