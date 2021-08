El Parque Nacional Tsingy de Bemaraha es un capricho kárstico de la naturaleza

Hay lugares en el mundo cuya espectacularidad natural es noticia tanto si te incitan a visitarlos como si no es así, son lugares como este Parque Nacional de Madagascar, un lugar que enamorará tanto a los amantes de la geología y de la historia de la tierra como a los viajeros más aventureros, visitarlo es algo así como vivir una experiencia de ecoturismo pero de modo casi brutal ¿por qué? Para empezar, por el propio origen de este parque.

El espectacular paisaje que descubrirás en este rincón de Madagascar se debe a varias razones: a las propiedades del terreno que allá por los tiempos jurásicos estaba sumergido (era el fondo del mar), al efecto de las aguas subterráneas que, al emerger, quedaron bajo el terreno y también al efecto de la erosión ocasionada por la lluvia y el viento a lo largo y ancho de los siglos ¿resultado? Un paisaje realmente peculiar, algo así como un bosque de piedra que no deja indiferente a nadie y que puede visitarse, eso sí, si lo haces prepárate a colarte en grutas y cuevas, a recorrer senderos peculiares, a escalar... Se trata más de una ruta para amantes del trekking que del senderismo porque se trata en realidad de lo que llamamos una vía ferrata, un recorrido que cuenta con algunos a tramos a recorrer en horizontal pero también otros en vertical.

Panorámica del Parque Nacional Tsingy de Bemaraha | Imagen de Moq en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Este Parque Nacional, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está además integrado en una reserva, la Reserva Natural de Tsingy de Bemaraha, de modo que además de subir al conocido como el Grand Tsingy, podrás descubrir la fauna y la flora de Madagascar, en los manglares de esta reserva viven lemures, camaleones y un buen número de especies de aves entre otros animales; a los lemures, de hecho, podrás verlos incluso sobre los Tingys, son de los pocos animales que se atreven a recorrerlos.

¿Tienes problemas de vértigo, de agilidad o simplemente no te atreves a recorrer el Grand Tsingy? No por ello tienes que renunciar a conocer este lugar tan espectacular y único en el mundo porque junto al Grand Tsingy, los grandes Tsingys (las formaciones puntiagudas que son como lápices...) está el pequeño, los pequeños y esos sí que podrás recorrerlos con mayor facilidad, además ¿quién sabe? tal vez así ganes la confianza que te falta para atreverte con los grandes... Aunque, ciertamente, no se trata de un destino ideal para quienes tienen problemas con las alturas porque además del reto que suponen los Tsingys tendrás que cruzar un puente colgante realmente espectacular.