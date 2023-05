Pärnu, el destino veraniego por excelencia... en Estonia

Pärnu es más grande que Berlín aunque no está densamente poblada, es una ciudad de origen medieval y ambiente tranquilo e incluso romántico que en cuanto el verano llega al Báltico atrae a turistas procedentes tanto de Estonia como de otros países cercanos y es que no falta sol, calidez ni opciones de entretenimiento en esta bonita localidad estonia.

Pärnu cuenta con balnearios, una gran variedad de spas y parques acuáticos, casas de baños históricas, playas de arena blanca y aguas poco profundas, paseo martítimo con espacio para bicicletas, patinetes y patines, parques infantiles, fuentes de agua... A todo esto hay que añadir la posibilidad de la práctica de diferentes deportes de aventura como el esquí acuático, la vela, el remo, rutas en canoa o kayak...

Pärnu | Pixabay

Basta acercarte a Pärnu y recorrer sus calles para comprender el éxito turístico de esta ciudad: se trata de una localidad con playas y un río con islotes en su desembocadura, parques, avenidas, arboledas y balnearios con casi 200 años de historia; eso además de un ambiente cálido y divertido en los bares y restaurantes del centro de la ciudad.

Hay un aspecto más que gustará especialmente a los amantes del ecoturismo: su pradera costera protegida que es mantenida por vacas y que, a pesar de ser una zona protegida, se abre al público; estos prados costeros están junto a la gran playa de Pärnu que es el lugar más atractivo de toda la ciudad especialmente en verano y se puede disfrutar plenamente por cuenta incluso con un sendero natural educativo y torres de observación (que no todo va a ser sol y playa...).

Pärnu | Pixabay

Durante el verano Pärnu multiplica su población por 6 pero eso no debe asustarte, no se trata de una ciudad densamente poblada así que puede asumir este incremento de población sin caer en la incómoda masificación de otras zonas de playa europeas; ¿lugares que no querrás perderte en Pärnu? La calle Supeluse con sus bares y restaurantes que se peatonaliza en verano (sólo en verano); el gran parque de la playa de Pärnu y la propia playa de Pärnu con su paseo marítimo, un paseo marítimo que durante la tarde y sobre todo la noche parece más el de cualquier pueblo mediterráneo que del Báltico; además el de la playa no es el único paseo, el del río Pärnu cada año se anima más (con más bares y restaurantes).