Un paraíso en las Antillas

Nieves es una tranquila isla del Caribe hermana de la isla de St. Kitts en las Antillas. Situada en la cadena de las Islas de Sotavento, Nieves sigue siendo un territorio virgen, allí las palmeras son más altas que los edificios. Un rincón amable, donde prácticamente no hay tráfico y donde las frescas brisas mantienen una temperatura ideal. En Nieves uno descubre un paisaje verde, de cielos intensamente azules, y extensas playas desiertas. Un lugar donde se vive a un ritmo pausado, que invita a detenerse y apreciar la belleza natural. Una isla muy especial, con mucho encanto, una extraordinaria joya en el Mar Caribe. Nieves posee al menos trece volcanes, pero tranquilos, porque la erupción más rciente fue hace entre seis mil y diez mil años, y no hay peligro inminente, ninguno de ellos tiene previsto despestar en breve. Su capital, Charlestown, mantiene todo su encanto original. Caminar por sus calles es deleitarse con uno de los mejores ejemplos que quedan de la época colonial en el Caribe. Todavía quedan numerosos edificios de estilo georgiano de los Siglos XVIII y XIX. La falta de modernización y el esfuerzo por su preservación han mantenido gran parte de Charlestown como antaño. Si buscas lo más curioso de la isla no te puedes perder el Museo Nelson, una colección privada de objetos relacionados con el famoso almirante, la Iglesia Anglicana de Saint Thomas, que aún alberga documentos sobre los primeros asentamientos en la isla y la Casa Museo de Alexander Hamilton, de estilo georgiano, donde nació el famoso político secretario y amigo íntimo de George Washington. También en la ciudad Bath Springs, hoy hotel, en el que emanan aguas termales de la ladera de una montaña. Aguas famosas por sus propiedasdes terapéuticas. También se puede visitar un pequeño cementerio judio con una de las lápidas más antiguas de la isla que se remonta a 1769. Un camposanto en el fueron enterrados aquellos judios que llegaron a Nieves para trabajar en la industria azucarera. Y si quieres disfrutar de las mejores vistas de la isla de Nieves hay que acercarse a Hurricane Hill. También son interesantes las antiguas plantaciones de azúcar. A las afueras de Charlestown están las ruinas de Hamilton Estate, la que fuera plantación de azúcar hasta 1950 propiedad de la familia Hamilton y en el interior, a unos 30 minutos de Charlestown, el Edén de Brown Estate otra antigua plantación que se dedicó más tarde al cultivo del algodón. Unas vacaciones en Nieves invitan a relajarse y mecerse al ritmo de sus tiempos. Pero como no todo es tumbarse al sol, hay actividades al aire libre, desde el windsurf, al piragüismo, pasando por el buceo y la vela, el ciclismo de montaña, senderismo, observación de aves o golf. En Nieves siempre hay algo que hacer, para todo el mundo. Caminar por la selva, subir los 985 metros del Monte Nieves, explorar el exuberante Jardin Botánico o visitar las ruinas de las grandes haciendas del pasado. La isla es toda una aventura, solo tu decides cómo quieres vivirla, turismo activo o relajado, a tu aire. Isla Nieves es un paraíso en el Caribe, de playas blancas y solitarias, y aguas cristalinas. Una pequeña isla en las Antillas para disfrutar sobretodo en pareja.