Papá Noel te espera en Finlandia, puedes visitarlo aunque solo sea virtualmente

Dicen que de ilusiones también se vive y si algo hemos sacado en claro de este oscuro año de pandemia es que algo de cierto hay en esa afirmación por eso, por raras y por poco achuchadas que se presenten las próximas fiestas, si algo no les va a faltar es ilusión, ilusión por dejar atrás un año negro, porque el año que viene sea mejor e ilusión ¡faltaría más! por nuestro querido Papá Noel que, en menos de un mes, dejará su fría Finlandia por una noche y recorrerá el mundo volando en trineo para repartir regalos... Claro que antes de llegar ahí tienes que escribir tu carta o contactar de algún modo con Papá Noel ¡visitarlo incluso! o hacer uso de la tecnología... Si tienes niños cerca esta noticia te interesa doblemente.

Santa Claus | Imagen cortesía de Visit Finland

Say it with Santa es la campaña que ha organizado Finlandia para repartir de algún modo por el mundo la felicidad que caracteriza a este país nórdico (declarado oficialmente, por tercer año consecutivo, el país más feliz del mundo); ¿en qué consiste la campaña? es muy sencillo y muy ilusionante a la vez: hasta el día 29 (¡corre! ¡termina el próximo domingo!) Papá Noel recibirá en sayitwithsanta.com/es los mensajes que le enviemos desde cualquier rincón del mundo y, pasadas esa fecha, los ordenará un poco y a través de un video hará que lleguen a sus destinatarios... bueno, no a todos: de entre todos los mensajes que reciba Santa Claus elegirá los 80 que más le llamen la atención y preparará un video para que todos podamos escucharlos.

Santa Claus | Imagen cortesía de Visit Finland

Si no tienes suerte y tu mensaje no es elegido ¡no te preocupes! podrás disfrutar del encuentro en directo con el mismísimo Santa Claus en persona que se celebrará el próximo 11 de diciembre a través del perfil de Instagram de VisitFinland (será a las 7 de la tarde, hora peninsular de España) ¿que tampoco te conformas con eso? solicita entonces un encuentro privado con Santa...

Más información en Say it with Santa y Visit Finland