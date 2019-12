Palmares es un pueblo del Valle Central de Costa Rica que ha hecho de sus fiestas un evento nacional al que cada vez se apuntan más turistas del mundo entero ¿por qué? porque a estas fiestas no les falta de nada, no solo son una ocasión perfecta para conocer las tradiciones culturales de Costa Rica, su gastronomía y sus bailes para empezar, sino que el deporte, los disfraces e incluso los animales tienen una presencia muy especial.

En cuanto a los animales hay dos eventos que no te querrás perder si visitas Palmares en sus semanas de fiesta: el desfile de caballos denominado 'tope' que tiene lugar el segundo día de las fiestas; no se trata de un perfecto desfile de caballos de exposición sino de una gran fiesta de caballistas: lugareños y visitantes llegan a Palmares a lomos de sus mejores caballos para participar en este desfile.

Concierto Didáctico de la Banda de Alajuela | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Otro de los eventos directamente relacionado con los animales es el festival de toros al estilo costarricense ('Toros a la Tica); no pienses en una corrida de toros porque no tiene apenas nada que ver, este festival se parece más a una capea que a una corrida, se trata de un evento público en el que los visitantes pueden participar, además el animal no es sacrificado.

El deporte juega también un papel importante en estas fiestas, en primer lugar porque el punto de partida de las fiestas lo pone un partido de fútbol (aunque se trata de un encuentro de ligas menores) y en segundo lugar porque este año, y como novedad, se organiza la competición de ciclismo de montaña 'Clásica Palmarín' y una media maratón de atletismo.

Bailes típicos, Costa Rica | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Muestras y exposiciones de arte forman también parte del programa de fiestas y, por supuesto, conciertos al aire libre durante todos los días que duran las fiestas pero muy especialmente los domingos, que son los días elegidos para las actuaciones más destacadas.

Añade a todo ésto el desfile de faroles, fuegos artificiales y un carnaval y sabrás cuánta diversión cabe en las dos semanas que duran las fiestas de Palmares, en Costa Rica.