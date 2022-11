Países del mundo donde no se celebra la Navidad

Luces, música, comida y espíritu de sororidad es lo que podemos ver durante estos meses en los que la Navidad ocupa la atención de todos los ciudadanos del mundo, o al menos, casi todos.

Desde mercadillos navideños hasta las mejores luces adornando las calles, las ciudades de la Tierra se visten de rojo y verde para quedarse durante unas semanas donde la protagonista parece ser la fiesta de la Navidad. Sin embargo, existen diversos países donde no parece ser el eje central ya que, en su gran mayoría, los ciudadanos no celebran esta familiar y entrañable fiesta o simplemente está prohibido hacerlo. El medio de comunicación El Economista fue el encargado hace un año de exponer algunos de esos países donde no se celebran estas fiestas y te contamos cuáles son y por qué:

Tayikistán: La Navidad prohibida

No solamente es que no se celebre por costumbre, sino que aquí la Navidad está prohibida por ley. Todo sucedió cuando en 2011 un hombre vestido de Papá Noel fue asesinado y se dijo que se debía a una riña entre personas en un estado de embriaguez. Aunque muchas fuentes han señalado que el motivo podría ser el mismo disfraz. Finalmente, en 2015 se prohibió en el país cualquier tipo de celebración relacionada con la Navidad: comidas, fuegos artificiales, árboles, etc.

Tayikistán | Tayikistán

Corea del Norte: Se persigue la Navidad

El país conocido por sus famosas restricciones, no se ha quedado atrás y parece que, tal y como sucede con el anterior, sí que se han prohibido cualquier tipo de celebraciones relacionadas con lo navideño.

Corea del Norte | Pixabay

Argelia: Minorias cristianas

La mezcla de culturas en Argelia es grande pero la mayoría de personas practican la religión musulmana y, por ende, la Navidad no está al orden del día en la mayoría de casas del lugar. Sin embargo, con la llegada de inmigrantes cristianos al lugar, muchos de ellos han mantenido sus celebraciones, entrando entre ellas la Navidad.

Somalia: La fe musulmana

Una nación que carga con algunos antecedentes por grupos yihadistas y por tanto se les ha advertido que celebrar la Navidad podría provocar nuevos ataques. Por eso, aunque ya no queden muchos cristianos en el lugar, si los hay, no llevan a cabo esta fiesta. Además, en alguna ocasión, según informa El Economista, el jeque de Somalia ha alegado que celebrar estas fiestas podría "dañar la fe de la comunidad musulmana".

China: Apoyo a sus tradiciones

Se ha rechazado por parte del país oriental a seguir con las tradiciones occidentales y, por tanto, sus ciudadanos se encargan de no promover tales celebraciones como la Navidad. Aunque, si bien es cierto, si visitamos China en esta época del año, sí que podremos ver algunos artículos navideños.

Turismo local en China | iStock

Brunéi: Una Navidad entre rejas

Mostrar algún tipo de símbolo de origen cristiano y/o relacionado con la Navidad puede ser un hecho penado con la cárcel en este país. Por muchos cristianos que pueda haber, no pueden llevar a cabo esta tradicional fiesta.

Arabia Saudí: Un camino abierto a la Navidad

Aunque hace unos años castigaba la celebración de estas fiestas, si es cierto que en los recientes años ha habido algún cambio en esas restricciones: Las familias cristianas ya pueden adornar sus interiores con objetos típicos navideños.

Arabia Saudí | iStock

