NYC Hotel Week o cómo ahorrar en tu viaje a Nueva York antes del 13 de febrero

NYC & Company ha puesto en marcha una campaña que hará que, desde el 4 de enero y hasta el próximo 13 de febrero, visitar Nueva York nos salga más barato, concretamente un 22% más barato ¿la razón? ese será el descuento que en el marco de la cmpaña NYC Hotel Week aplicarán a sus reservas más de 110 de los mejores hoteles de la ciudad que pasa por ser la más cosmopolita del mundo. Hoteles como The William Vale, el Hotel Opera House, el Hilton Garden Inn, el Pierre New York o el Fifth Avenue serán un 22% más baratos hasta el 13 de febrero.

The Pierre | Imagen cortesía de The Pierre y NYC & Company

Así como el mes de diciembre con sus eventos navideños es temporada alta en Nueva York, la afluencia de visitantes baja una vez que comienza el nuevo año y por eso NYC & Company ha elegido esta época para apoyar a la hostelería neoyorquina y animar así tanto al turismo internacional como al local a disfrutar de la magnífica oferta hotelera de Nueva York; además, no debes perder de vista las actividades y campañas organizadas por NYC & Company porque esta, la NYC Hotel Week es solo la primera de todas las que se incluirán en el programa NYC Winter Outing.

Selina Chelsea | Imagen cortesía de Meero y NYC & Company

El NYC Winter Outing es un programa anual de ofertas en toda la ciudad de Nueva York que va más allá de los descuentos hoteleros de la NYC Hotel Week: habrá descuentos en restaurantes o en espectáculos de Broadway y en otros muchos espectáculos y atracción de la ciudad (NYC Restaurant Week y NYC Braodway Week además de la Must-See Week). ¿Cómo estar atento a estas campañas para disfrutarlas si viajas a Nueva York en estas fechas? Visitando la web de NYC & Company, especialmente a partir del próximo 6 de enero porque, si eres titular de una tarjeta Martercard, ya podrás disfrutar de todos estos descuentos, si no lo eres no tendrás que esperar mucho, solo hasta el 11 de enero.