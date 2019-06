Los nuevos restaurantes que no te puedes perder en Nueva York

No importa cuántas veces en tu vida visites Nueva York, siempre te quedará algo nuevo por conocer. Más allá de las novedades a nivel ocio y propuestas para disfrutar de la ciudad, hoy te presentamos cuatro nuevos restaurantes que están siendo todo un éxito entre los locales. Y es que en la Gran Manzana, darse un gusto gastronómico, no significa sólo comer hamburguesas.

Faro. 436, Jefferson St. (Brooklyn).

Si estás buscando un lugar para probar ingredientes locales y cocina con mimo, éste puede ser tu restaurante a visitar. Kevin Adey es su chef y es él mismo quien muele el trigo y el maíz para elaborar su pasta fresca (por cierto, hay opciones disponible sin gluten). Más allá de que su carta de vinos tenga referencias de todas partes del mundo y que su cocina destaque por su artesanía y refinamiento, aquí el ambiente es informal y distendido. El menú cambia según la temporada, pero si vas por estos días podrás probar vieiras apanadas, gnudi (una especia de ñoquis) con pimientos shishito, labneh (especie de yogurt de Medio Oriente) o el lomo de ternera con salsa de vino. Los peques aquí, son bienvenidos. Productos orgánicos, cócteles deliciosos, cerveza artesanal, carnes provenientes de granjas certificadas y verduras de la zona… toda una alternativa para darse un gusto.



Seamore's. 390, Broome St. (Manhattan).

¿Tienes antojo de pescado? Aquí tienes todos los que quieras. Michael Chernow es el chef del Seamore's. Le gusta pescar desde que era pequeño, así que comprende perfectamente cómo disfrutarlos desde antes de ponerlos en el plato.

Claro que puedes diseñar tu propia receta a partir de una selección de tres pescados y salsa especiales. Aunque no todo lo que se come aquí proveniene del mar. Otro de los favoritos de su carta es el Oh-Boy, unsándwich de pollo rebozado que es crujiente y delicioso, viene con pickles, salsa especial de la casa… y unas batatas fritas crujientes que merecen ser probadas. ¡Ah! Está abierto hasta medianoche.



Gran Army Bar. 336, State St. (Brooklyn).

Aquí hay una barra de ostras que llama la atención. Aunque si vas durante la Happy Hour, las podrás disfrutar por sólo 1 dólar cada una. Pero si prefieres algo más gourmet, disfrútalas dentro de sus múltiples presentaciones a la carta. Pescados y mariscos de los más apetecibles organizados exactamente para tentarte a probarlos. Frescos sabrosos y mmmm… En la carta también puedes elegir el pulpo ahumado acompañado por aceite de oliva negro y aceite de apio. Ensalada de tomate con lemongrass (limoncillo), jengibre y arroz inflado. Tostadas con mantequilla de algas para picar mientras charlas con tus amigos en la barra. Está abierto hasta las 1 de domingo a jueves y hasta loas 2 los viernes y sábados.



Houseman. 508, Greenwich St. (Manhattan).

Al norte de TriBeCa y al oeste de SoHo está este restaurante con una carta dinámica que usa productos de temporada, así que varía con cada estación. Eso sí, uno de sus clásicos no varía. Es el 'cena en la playa': langostas, almejas, camarones, maíz, tomates y ensalada de patatas para compartir. Otra de sus delicias son el pez espada con verduras al estilo mediterráneo, el pollo asado con ensalada de perejil o las berenjenas asadas con salsa de sésamo y albahaca… Y si no podías resistir un día sin hamburguesas, aquí encontrarás algunas caseras. Es un restaurante 'bike friendly'. Si haces tu recorrido en bicicleta, éste es tu lugar. Queda a la vuelta del Ear Inn, la casa histórica de James Brown (no el cantante, sino un esclavo de George Washington durante la revolución), todo un icono de la ciudad.

