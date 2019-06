Nueva York vibra más que nunca en Nochevieja

La ciudad de Nueva York continúa con la tradición de ser la capital del mundo en Nochevieja. El descenso de la bola en Times Square es ya un icono mundial, pero no es lo único que merece la pena. Cada vez cobra más fuerza la simulación del descenso de la bola en Coney Island, pero la agenda se llena de mil actividades, repartidas por los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.

La estrella seguirá siendo Times Square (se espera que más de 100 millones de espectadores de televisión en Estados Unidos y más de 1.000 millones de espectadores en todo el mundo se unan al millón de personas que estarán presenciando en persona una tradición de 109 años de antigüedad). La esfera de más de 3 metros de diámetro, recubierta por 2.688 cristales de Waterford (la fantástica ciudad del sur de Irlanda) e iluminada por 32.256 luces LED, capaces de crear una paleta de más de 16 millones de vibrantes colores, caerá a las 23.59 h. de la noche. Antes, nos ha podido dar tiempo a hacer un montón de planes.

Es nuestro primer plan. Te damos otros trece y vamos a desgranarlos distrito por distrito para que puedas anotarte los más interesantes:

A. Manhattan.

1. New Year's Eve Wishing Wall. Poco antes de la medianoche, Times Square se cubre con confeti hecho con papeles en los que miles de personas han escrito sus deseos para el nuevo año. Todo el mundo puede dejarlos en el Muro de los Deseos o lo pueden hacer por Internet en la página timessquarenyc.org (en castellano).

2. Good Riddance Day. Tanto si quieres destruir una carta de un antiguo amor, como un ticket de aparcamiento o un montón de recetas de medicamentos, los malos recuerdos pueden ser destruidos por un camión triturador que estará en Times Square el domingo 28 de diciembre. También es posible enviar nuestros peores recuerdos por la web shredit.com o por Twitter con el hashtag #GoodRiddanceDay.

3. Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Desde 2006, Ryan Seacrest ha acogido la principal celebración de Nochevieja en Times Square, un concierto con actuaciones en directo. Este año, la cabeza de cartel es Carrie Underwood y el espectáculo comenzará a las 8 de la tarde, continuando hasta la noche. Además, Jenny McCarthy retransmitirá en vivo mientras la cantante Fergie vuelve a presentar la Hollywood Billboard Party. dickclark.com.

4. Concierto en la Catedral. El Coro de la Catedral, la Orquesta y el solista Jamet Pittman serán acompañados por Judy Collins y Jason Robert Brown en el Concierto por la paz de la Catedral St. John the Divine. En esta ocasión contará con la obra de Leonard Bernstein, con la actuación de sus Salmos de Chichester. stjohndivine.org

5. Merchant's House Museum. El día de Año Nuevo, el East Village volverá a recrear una de las tradiciones mas preciadas de la ciudad de Nueva York para revitalizar y reafirmar amistades con excursiones por el lugar, lecturas del siglo XIX como parte de las celebraciones de Año Nuevo, además de ponche, dulces y una rifa. merchantshouse.org.

B. Brooklyn.

6. Descenso de la bola de LED en Coney Island. Todos aquellos que quieran estar sin la multitud de Times Square pueden acudir a Coney Island, donde se celebrará una simulación del descenso de la bola de LED en la atracción Parachute Jump. En la medianoche habrá un fantástico espectáculo de fuegos artificiales y los bares y restaurantes del paseo marítimo estarán abiertos con fiestas hasta tarde. coneyislandusa.com

7. Fuegos Artificiales en Prospect Park. La Nochevieja en Prospect Park se pasa bajo un deslumbrante despliegue de fuegos artificiales a medianoche. Este evento gratuito incluye aperitivos calientes además de entretenimiento. Los mejores puntos de observación de los fuegos artificiales son en Grand Army Plaza, a lo largo de West Drive en Prospect Park, y a lo largo de Prospect Park West entre Grand Army Plaza y la 95th Street. prospectpark.org.

8. Jimmy Buffet en el Barclays Center. El complejo acoge 'Jimmy Buffet y el Coral Reefer Band' por primer año en concierto de Nochevieja en la ciudad de Nueva York, donde actuarán interpretando éxitos de toda su carrera. Para más información visite barclayscenter.com.

9. Polar Bear Club Day Swim. El 1 de enero, el Coney Island Polar Bear Club albergará su zambullida anual en el Océano Atlántico. Esta zambullida está abierta al público y comienza a la 1 de la tarde en el paseo marítimo de Stillwell Avenue. polarbearclub.org.

C. Bronx.

10. New York Botanical Garden. Como parte de su evento anual Holiday Train Show, Thomas the Tank Engine & Friends llevarán a todos los niños y sus familias en una increíble aventura mientras decoran la estación. Los padres pueden traer sus cámaras de fotos para poder fotografiar a los niños con el popular personaje Thomas the Tank.

D. Queens.

11. Legends in COncert. El 31 de diciembre, el Resorts World Casino albergará una fiesta tributo con actuaciones de imitadores de Tina Turner, Prince, Lady Gaga, Rod Stewart y muchos más. Las entradas pueden ser generales o VIP y todos los asistentes deben ser mayores de 18 años. El espectáculo comenzará a las 9 de la noche. Después del show habrá una fiesta en el Club360 y el casino estará disponible para el juego. rwnewyork.com.

E. Staten Island

12. Nicotra’s Ballroom. Comenzando a las 19.30 h, el Nicotra’s Ballroom del Hilton Garden Inn New York/Staten Island acogerá la gala de Año Nuevo para recibir el 2016. Será una ocasión elegante con cóctel, cena gourmet y brindis con champán. Un DJ animará con música toda la noche, y los asistentes podrán disfrutar de un fantástico espectáculo de luces. Habrá una retransmisión en vivo de Times Square durante toda la noche para ver el descenso de la bola. nicotrasballroom.com.

13. Ristorante Angelina. Más modesto, pero igual de interesante es pasar la fiesta del Fin del Año en el Ristorante Angelina disfrutando de una deliciosa mezcla de cocina italiana tradicional e innovadora. La cena de 3 platos comienza a las 20.30 h., con menú todo incluido. angelinasristorante.com.

Más información:

nycgo.com/newyearseve.