Nochevieja en la ciudad de los rascacielos

La ciudad de Nueva York de la mano de la NYC & Company, la organización oficial de turismo de la ciudad, te invita a recibir el 2017 a lo grande. Y lo hace con grandes eventos y celebraciones que no te puede perder.

Al Año Nuevo se le da la bienvenida con una tradición que tiene 110 años de antigüedad: el popular descenso de la bola en Times Square. En Nueva York no se toman la uvas pero con todo lo que te vamos a contar tampoco creemos que las vayas a echar de menos. Encontrarás ofertas especiales en los hoteles, celebraciones únicas y opciones para cenar con vistas al descenso de la bola de Times Square. Una esfera geodésica de más de 3 metros, cubierta por 2.688 cristales que pesa 5.386 kilos y que está iluminada por 32.256 luces LED capaces de crear una paleta de más de 16 millones de vibrantes colores. A las 11:59 en punto de la noche, la bola comienza a descender desde lo más alto del edificio One mientras millones de personas cuentan los segundos finales del año y celebran el comienzo de un nuevo año.

Times Square. Fin de Año | NYC & Company ©Julienne Schaer

Como curiosidad te contamos que antes de todo esto debes dejar tu deseo en el New Year’s Eve Wishing Wall. Cada Nochevieja, un poco antes de la medianoche, Times Square se cubre de confeti hecho con papeles en los que miles de personas han escrito sus deseos para el nuevo año. Todo el mundo puede dejarlos en el Mobile Wishing Wall en Times Square, algo imprescindible antes de Nochevieja. Y si no vas a viajar a Nueva York, puedes también dejar tu deseo por internet en la página timessquarenyc.org desde ya.

Otra tradición, el 28 de diciembre, es el Good Riddance Day. Desde el mediodía y hasta la 1 de la noche, Times Square New Year’s Eve y Shred-it nos ayudarán a decirle adiós a los malos recuerdos del 2016. Un camión triturador y unos mazos estarán disponibles para puedas destruir y triturar objetos como cartas de un antiguo amor, notificaciones de despido o teléfonos móviles. Shred-it llevará a cabo también un concurso en su página web para ganar un viaje a la ciudad para el Good Riddance Day y vivir el descenso de la bola. Si no puedes acercarte a Times Square puedes también enviar tus peores recuerdos a la página web www.shredit.com o colgarlos en Twitter con el hashtag #GoodRiddanceDay.

También en Times Square Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest es una querida tradición desde 1972. Un espectáculo que da comienzo a la emisión de las celebraciones de Año Nuevo de Times Square con Ryan Seacrest y la cómica Jenny McCarthy como anfitriones. La estrella del pop Fergie será co-anfitriona de la Billboard Hollywood Party, presentando actuaciones de artistas a lo largo de la noche.

Si prefieres cenar y bailar hasta el amanecer hay muchísimos restaurantes y establecimientos con ofertas para Año Nuevo cerca de Times Square. Solo tienes que reservar con antelación.

En el Bronx la Havana Café New Year’s Eve Party nos trae el espíritu y los sabores de la con una cena especial de cuatro platos y cocktails desde las 8h 30 en Nochevieja, y después barra libre cotillón y música.

En el distrito de Brooklyn, y si quieres algo más tranquilo para Nochevieja, en Coney Island USA ofrece una simulación del descenso de la bola de LED en la atracción Parachute Jump, acompañado de un espectáculo de resplandecientes láser en 3D y espectáculos de pirotécnia realizados por especialistas circenses. Algunos restaurantes del paseo y también atracciones estarán abiertas, como The Thunderbolt y B&B Carousell.

En Prospect Park se celebra el Año Nuevo bajo el precioso espectáculo anual de fuegos artificiales de Brooklyn a media noche. Un evento gratuito y para todas las edades que incluye bebidas calientes y diversas actividades. Grand Army Plaza, West Drive en Prospect Park y Prospect Park West entre Grand Army Plaza y 95th Street son los mejores lugares para ver este maravilloso espectáculo.

Celebrando su 19 aniversario, el grupo de educación ambiental Time’s Up organiza su paseo en bicicleta de Año Nuevo y después una fiesta al aire libre. Los ciclistas y los patinadores pueden comenzar el año a las 9h 45 en el lado de Williamsburg Bridge de Brooklyn, y pedalearán hasta Washington Square Park y Madison Square Park antes de disfrutar de la fiesta que durará toda la noche en el Belvedere Castle de Central Park. Time’s Up 19th Annual New Year’s Eve Bike Ride es un plan ideal.

El día 1 de enero, el Coney Island Polar Bear Club invita a todos los valientes a zambullirse en el Océano Atlántico para dar la bienvenida al Año Nuevo y participar benéficamente con Camp Sunshine, una fundación benéfica para niños con enfermedades terminales. Esta tradición anual está abierta al público desde la 13H en la entrada del paseo Stillwell Avenue, e incluye la entrada libre al Aquarium para los asistentes que se registren previamente, algo que puedes hacer en la web polarbearclub.org.

En Manhattan el Children’s Museum organiza una fiesta de Año Nuevo para los niños. Una New Year’s Eve Dance Party con DJ Chela, junto con el descenso de la bola solo para niños.

Y Circle Line Sightseeing Cruises organiza cruceros para navegar por el puerto de New York y cruceros de Año Nuevo. La fiesta en el crucero incluye aperitivos, barra libre, cotillón, un DJ y brindis de champán a medianoche. Más información en circleline42.com.

El famoso Empire State Building se une a la celebración de Año Nuevo con su colorido despliegue de luces y confeti que saldrá desde la torre. Cuando el reloj marque la media noche el edificio se iluminará de blanco para simbolizar el nuevo año.

Y puedes también apuntarte a la New York Road Runners Midnight Run una carrera de 7 kilómetros que comienza a media noche en punto por Central Park.

Desde las 22h música y baile , y un gran despliegue de fuegos artificiales a media noche mientras los corredores comienzan su camino hacia el 2017. La inscripción es imprescindible. Para más información o para registrarse visite nyrr.org.

New York Water Taxi’s New Year’s Eve | www.nywatertaxi.com.

Y para las familias con niños, fiesta para niños hasta la noche en el New York Water Taxi’s New Year’s Eve Family Cruise. Con el magnífico skyline de la ciudad como telón de fondo, el crucero navegará por el New York Harbor e incluye aperitivos, una cena buffet con postres, zumo y refrescos y bebidas alcohólicas para los mayores de 21 años. Televisiones a bordo mostrarán en directo el descenso de la bola. nywatertaxi.com.

En Queens, el único casino de Nueva York, Resorts World Casino invita a celebrar el Año Nuevo en el Club360 con actuaciones en directo, cotillón, una bebida y brindis de champagne a media noche.

