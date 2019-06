Un Nido de Golondrina en Crimea

El Nido de Golondrina, en Crimea, Ucrania, es un castillo construido en la cima de un acantilado a 40 metros de altura en la costa del Mar Negro, que se ha convertido en todo un reclamo turístico. Construido en 1912, el Nido de golondrina es uno de los «castillos fantásticos» de la Arquitectura neogótica cerca de Yalta, diseñado por el arquitecto ruso Leonid Sherwood. Curioso si que es, sobretodo por sus pequeñas dimensiones, tan sólo 20 metros de largo y 10 metros de ancho y con una increíble terraza con vistas panorámicas sobre el mar. El interior del Nido de Golondrina no puede ser considerado un lujo, no hay adornos excepto antiguas chimeneas y vigas hechas de madera de ébano con presas en forma de ranas.Y aunque es pequeño, es realmente impresionante, entre el cielo y el mar, imponente sobre su atalaya natural. El castillo tiene una leyenda romántica sobre el señor del mar. Cuentan que Poseidón se enamoró de la diosa de la aurora, pero su pasión no era compartida, así que el Dios del mar planeó hechizar a Aurora usando una tiara mágica. Y así lo hizo, con un truco del maestro de los vientos Aeolus, a quien persuadió para oscurecer el cielo con nubes negras. Aurora no podía convertir en un maravilloso amanecer aquella oscuridad, así que mientras dormitaba al amanecer esperando ansiosa a que cambiara el tiempo, Poseidón se acercó a ella con la tiara mágica en las manos. Pero sin querer se le cayó la corona en una grieta. Las nubes se dispersaron y se iluminó el cielo con los rayos de Aurora. La tiara se rompió en el acantilado, donde reposan sus fragmentos, y la luz brillante de Aurora se convirtió en un hermoso castillo. En los últimos años el castillo fue un restaurante italiano. Pero como varios comensales saltaron al mar por culpa del alcohol, alguna que otra noche, las autoridades de Crimea lo cerraron, y el edificio pasó a ser una sala de exposiciones. Una muestra de litografías, dibujos y grabados, narra ahora la historia de la costa sur. En septiembre de 2011, sobre la roca de Nido de Golondrina se llevó a cabo un campeonato internacional de saltos acrobáticos desde el acantilado. El Castillo romántico ha sido reconocido por los organizadores como el telón de fondo ideal este increíble espectáculo. Las personas que no deseen practicar deportes extremos, pueden llegar hasta la plataforma de observación y disfrutar de las magníficas vistas de la bahía de Yalta desde este pequeño y curioso castillo que parece salido de un cuento de hadas.