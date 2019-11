¿Navidades blancas o cálidas?

Tenemos el hábito, por no decir la manía, de asociar la Navidad con el invierno y la nieve pero eso no es, no tiene que ser, necesariamente así, hay para quien la Navidad es sinónimo de verano ¿quieres vivir unas Navidades de sol y playa? si es así, ponte Uruguay por destino.