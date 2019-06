Navegar junto a los glaciares de Alaska

El Parque Nacional y Reserva Bay Glacier se encuentra en el extremo sur de Alaska. Es un paraíso natural que incluye glaciares de marea, cordilleras con picos nevados, litorales oceánicos, fiordos pronunciados, ríos y lagos de agua dulce, así como una gran variedad de animales marinos y terrestres. Este lugar es único en el mundo. Aquí puedes vivir mil y una aventuras a tu aire. Si decides visitarlo, prepárate para disfrutar de la naturaleza y la belleza de una tierra salvaje llena de contrastes.



Entre las experiencias que ofrece encontramos avistamientos de fauna silvestre, caminatas guiadas por guardabosques en los bosques templados, navegar hacia los glaciares o descender por ríos salvaje. Aquí todo es posible. Las actividades son tan diversas como lo es el parque y la reserva en sí. Además, el Servicio de Parques Nacionales ofrece exposiciones, programas, excursiones y senderos adaptados a los que buscan un perfil menos salvaje.



Rodeando el parque hacia el oeste se encuentra la cordillera Fairweather, con las montañas costeras más altas del mundo. Al otro lado, en el océano, nos esperan las ballenas jorobadas, especialmente ahora en julio y agosto. Les acompañan las orcas, los leones marinos, las focas de puerto, las nutrias marinas y las marsopas, todas visibles en un desplazamiento por la costa. Glacier Bay es también hábitat natural de osos pardos y negros, así como de los exóticos osos azules de los glaciares. También podrás ver alces, lobos, ciervos Sitka de cola negra, cabras montesas y águilas calvas. Es decir, todo un reino animal al completo.

Y por si fuera poco, el parque cuenta con dieciséis glaciares, de los cuales doce expulsan icebergs a la bahía. Todo un espectáculo que no te dejará indiferente.



La mayoría de las actividades de este vibrante espacio natural se concentran en el agua. Recorridos en barco y en kayak, rafting, pesca, avistamiento de glaciares y de ballenas. Ya sea en un crucero o en un kayak, lo mejor es disfrutar de las espectaculares vistas y los mágicos paisajes del parque desde una embarcación.



Viajar hasta el parque es toda una aventura, ya que las comunicaciones no son las mejores. Solo se puede llegar en avión o en barco. La única carretera que hay solo conecta el pequeño pueblo de Gustavus y su aeropuerto con la oficina central del parque en Bartlett Cove, y no hay conexión con el sistema de autopistas de Alaska. El de Gustavus es el segundo aeropuerto del sureste del Estado y Alaska Airlines ofrece un servicio diario en verano desde Seattle.



En Bartlett Cove, por su parte, puedes alquilar un kayak y desde allí remar hasta el magnífico glaciar McBride. Los kayak te permiten recorrer los glaciares y son lo suficientemente grandes para que puedas llevar todo el equipo y los suministros necesarios para un largo viaje a lo largo del litoral. También se puede recorrer el parque con la mochila a cuestas o descender por los ríos Tatshenshini y Alsek, desde Canadá hasta la bahía Dry, un recorrido para aventureros a través de los ríos glaciares que dividen la cordillera Fairweather. Y si eres intrépido, puedes practicar alpinismo en estas majestuosas montañas. También se puede realizar un recorrido en barco a Marble Island, para observar a los frailecillos y a los perezosos lobos marinos recostados en las costas. Y si quieres las mejores vistas, puedes hacer un recorrido aéreo por el parque.



Bay Glacier es, ante todo, un parque natural que reserva grandes recompensas a los que estén dispuestos a recorrerlo y a dormir en el suelo. En el Centro de Visitantes encontrarás toda la información necesaria desde finales de mayo y hasta principios de septiembre para conocer los mejores rincones y recomendaciones. El mostrador de información y la librería de la Asociación Geográfica de Alaska abren todos los días de 11 a 21 h.



Monumento nacional, Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un lugar único para ver montañas, glaciares en movimiento, una costa salvaje y profundos fiordos. Un lugar asombroso para experimentar toda la belleza de Alaska.

Más información:

Parque Nacional y Reserva Bay Glacier