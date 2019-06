Museum Hotel lujo en la Capadocia

Capadocia es una región histórica de Anatolia central, en Turquía, que abarca partes de las provincias de Kayseri, Aksaray, Niğde y Nevşehir. Su extraordinaria formación geológica única en el mundo, y su patrimonio histórico y cultural, hacen de esta región un destino excepcional. Y en Capadocia, la cadena Relais & Chateaux cuenta con un establecimiento singular. Situado en una zona única de Uchisar, donde se encuentran las obras de restauración de unas ruinas históricas, Museum Hotel se compone de muchas casas cueva de piedra con miles de años de antigüedad. Se sabe que los hititas, los persas y los primeros romanos cristianos, habitaban en estas cuevas. Hoy restauradas, pertenecen al Museo del hotel, así como el histórico Castillo de Uchisar. En el período selyúcida, la gente comenzó a vivir en casas hechas de piedras algunas de las cuales forman hoy la recepción del hotel, la Suite Taskosk, la Suite Eflatun, y el restaurante Lil'a. Estas extrañas casas cueva y las casas de piedra fueron utilizadas para muchos fines, como alojamiento, puestos, almacenes y cocinas, por los hititas, persas, romanos, selyúcidas y otomanos, y hoy sirven como museo vivo, y forman parte de las actividades del Museo Hotel Capadocia. El Hotel alberga una espléndida colección de antigüedadesa persas y romanas, de ahí su nombre. Museum Hotel no es un hotel normal. Cuenta con más de 30 habitaciones únicas en 6 categorías diferentes. Cada habitación es diferente en función de su tamaño, las vistas, las instalaciones, la ubicación y la decoración. Así que, el hotel, no admite reservas online. Museum Hotel es un hotel muy especial que sirve a cada invitado de manera personal. Si prefieres no elegir una habitación concreta, sólo tienes que enviar un correo electrónico a la dirección info@museumhotel.com.tr con la categoría de habitación que deseas, junto con tus peticiones especiales y elegirán por ti la que mejor se adapte a tus necesidades. Los precios van desde 300 euros la noche. Toda la comida que sirven en el restaurante es orgánica y producida en los jardines del hotel, que puedes explorar en tu tiempo libre. La energía solar se utiliza aprovechando el buen clima. Los tratamientos de spa y masajes están disponibles así como cursos de cocina turca y el golf en su campo de prácticas. Todo con la oportunidad de experimentar la historia de esta región antigua y única. Precioso. Además pone a disposición de los huéspedes diferentes técnicas de masajes y tratamientos especiales de masajes con hierbas y aceites que suavemente te sumergen en la tranquilidad y la alegría de la Capadocia. La región ofrece turismo cultural, religioso y natural único en un lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Castillo de Uçhisar se posiciona en el punto geográfico más alto de Capadocia, con unas impresionantes vistas. Museum Hotel se unbica en las laderas debajo del castillo y la mayoría de las habitaciones y zonas comunes cuentan con vistas a vuelo de pájaro. El restaurante Lil'a, las terrazas, el bar y la fabulosa piscina romana tienen increíbles vistas de Capadocia. Y otro de sus atractivos es el de despertar cada mañana con más de 100 bellos globos aerostáticos de colores sobrevolando cerca.