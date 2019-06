El mundo se tiñe de color verde

No hay fiesta nacional más importante en el planeta que San Patricio. Solo el Año Nuevo Chino tiene un rango tan internacional, con la salvedad de que este último no se trata de un Día Nacional, sino de un arranque de año. Pero el día grande de Irlanda no solo se brinda en Dublín, Cork, Kilkenny... sino a lo largo y ancho del planeta. Tanto en los muchos pubs como en las calles. Y todo porque, una vez más, asistiremos a la llamada 'ola verde'.

Bajo este nombre se conoce un espectáculo visual único, el que colorea monumentos representativos e iconos arquitectónicos de todo el mundo con juegos de luces que los tiñen de verde. Será esta noche cuando, adelantándose un día a la gran fecha, que será el jueves con el gran Festival de San Patricio.

La lista de monumentos involucrados no deja de crecer cada año. Este año, por primera vez en su historia, lugares como el edificio 7 World Trade Center en la Zona Cero de Nueva York, la Gran Noria de la Plaza de la Concordia de París y La Mole Antonelliana de Turín (el símbolo arquitectónico de la ciudad) brillarán del color de la Isla Esmeralda para conmemorar al Patrón. Además, habrá que sumar otros lugares que ya lo han hecho en años anteriores, como la gran noria del London Eye de Londres, el hotel Burj Al Arab y su icónica forma de vela, el Coliseo de Roma, la Estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro, la Gran Muralla china o la Torre de Pisa.

España también se unirá a esta 'ola verde' desde múltiples lugares del país. Por primera vez se une a esta celebración Marbella (Málaga), que iluminará de verde el famoso arco de entrada a la localidad, así como el Ayuntamiento, el faro y el puerto deportivo. Además, Madrid se suma un año más a esta iniciativa iluminando de verde el Palacio de Comunicaciones (sede del Ayuntamiento) y la Puerta de Alcalá. La lista se completa con la Torre de Hércules de A Coruña, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; la Plaza de España de Adeje, en la isla de Tenerife; o la capilla de San Patricio y la torre medieval de Pancar en Llanes (Asturias).

En el caso de Madrid, se espera que la iluminación, al igual que el año anterior, comience al empezar el atardecer, es decir, sobre las siete de la tarde o un poco más tarde, y que se mantenga hasta bien entrada la noche. Del mismo modo ocurrirá en el resto de edificios. Todos unidos harán del mundo un lugar un poco más irlandés, con el espíritu de la isla Esmeralda tiñendo de verde esquinas, monumentos, calles... ¡Qué mejor que brindar con una pinta de cerveza irlandesa por ellos!

