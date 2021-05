Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el Muelle de San Blas, el juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría... Así empezaba la ya mítica canción de Maná En el muelle de San Blas, una canción que nos cuenta la triste historia, tan repetida en los puertos de mar, de un marinero que se fue para no volver jamás y una mujer que siempre lo esperó; pues bien ¿sabías que el muelle de San Blas está en la costa del Pacífico de México, concretamente en Riviera Nayarit?

San Blas es un pueblo histórico de Riviera Nayarit y cuando lo visites, concretamente cuando llegues a su muelle, no podrás evitar tararear aquello de miles de lunas pasaron y siempre estaba en el muelle, esperando; estamos 35 kilómetros al norte de Rincón de Guayabidos y a 160 kilómetros del mítico Puerto Vallarta, una zona paradisíaca del mundo y de México en particular que no está por el momento masificada (nos referimos a Riviera Nayarit, no tanto a Puerto Vallarta, claro).

Manglares. San Blas | Imagen cortesía de Turismo Riviera Nayarit

Cuando llegues al muelle de San Blas después de haber paseado el pueblo y haberte maravillado ante sus edificios coloniales y sus grandes haciendas, no creas que estás evocando solo una canción porque la historia que cuenta Maná es real, se trata de la historia de Rebeca Méndez Jiménez, una comerciante que días antes de su boda recibió la noticia más triste: su prometido había muerto en un naufragio; cuenta la leyenda (en estas historias nunca se sabe donde termina la realidad y empieza el mito) que desde entonces rebeca paseaba todas las tardes en el muell de San Blas vestida de novia y esperando a su enamorado.

Pero no temas, no te embargará la tristeza porque el muelle de San Blas es un lugar alegre y muy vivo entre palmeras y un mar de aguas cristalinas lleno además de propuestas gastronómicas estupendas que te permitirán degustar platos tradicionales mexicanos preparados con pescados frescos del propio San Blas.

Parque Natural La Tovara | Imagen cortesía de Turismo de Riviera Nayarit

Además, el entorno de San Blas es de escándalo, todo un paraíso natural: manglares, estuarios naturales a los que llegan más de 300 aves migratorias cada año, el parque natural La Tovara con su manantial de agua dulce y sus canales navegables, sus orquídeas y ¡cuidado! sus cocodrilos.

320 son los kilómetros de costa que nos ofrece Riviera Nayarit en los que descubrirás hasta 23 pueblos, entre ellos San Blas y el famoso muelle; un destino realmente magnífico.

