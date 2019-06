Miradores imposibles

En China la nueva atracción turística se halla en la provincia de Hunan, en el centro oriental de China. Un terrorífico mirador, con suelo de cristal, situado a 1.430 metros de altura que gira entorno a un acantilado en la montaña de Tian Men en Zhangjiajie. Más de 60 metros de largo con acantilados verticales bajo tus pies. ¿Y qué se puede admirar desde éste singular mirador? Pues si eres capaz de mirar al frente o hacia abajo, un majestuoso paisaje de bosque que sirvió para construir la tierra de Avatar, la famosa película de James Cameron. Solo los turistas más valientes son capaces de poner a prueba sus nervios, caminando a través de este impactante puente de suelo de cristal suspendido. El East Sky Walk de la montaña de Tian Men se recorre con los zapatos cubiertos para que se mantenga limpio y no se raye. Un teleférico de cuatro kilómetros de largo, construido en el parque, y del que se dice que es el más largo del mundo, lleva a los aguerridos visitantes hasta el famoso puente. El mirador del Gran Cañon en Estados Unidos solo es apto para quién no padezca de vertigo. Una pasarela de vidrio en forma de medio círculo que se introduce 22 metros en horizontal sobre el río Colorado y te deja, literalmente, suspendido en el vacio. Bajo tus pies 1.300 metros de caída vertical. La plataforma pesa 500 toneladas y los cristales de la pared y del suelo tienen más de 10 cm de grosor. Es capaz de soportar el peso de varios centenares de personas, aunque solo se permiten 120 a la vez. El Gran Cañon impacta y fascina por su grandiosidad y su belleza, y si viajas allí, no debes dejar de acercarte hasta el Grand Canyon Skywalk una experiencia única si eres capaz de cruzar esta pasarela y mirar hacia abajo. En el piso 103 de la Torre Willis, antigua Torre Sears, en Chicago, Illinois, el reto es ver si eres capaz de asomarte a una de sus cornisas. A 412 metros de caída en vertical, este mirador es una de las atracciones turísticas más famosas de Chicago. Los días de viento puedes notar como el edificio se balancea. La vista es impresionante sobre las llanuras de Illinois y hasta el Lago Michigan en Indiana, incluso llegas a ver Winsconsin en un día despejado. Los acensores te suben al piso 103 en solo 60 segundos. Los balcones de vidrio que sobresalen sobre el suelo de la calle son de vértigo. Solo aptos para los más valientes. La recomendación es subir a este mirador justo después de la apertura al público o después de las 5 de la tarde, al amanecer o justo antes de la puesta de sol. El mirador Top de Tirol es una plataforma de observación situada en la cima de la montaña, sobre el glaciar de Stubai, en los Alpes tiroleses, a una hora de distancia de Innsbruck, Austria. Este proyecto innovador fue realizado en 2008 y está ubicado a la impresionante altura de 3.200 m sobre el nivel del mar, sobresaliendo de la montaña con vigas voladizas de nueve metros de longitud, dando la sensación de adentrarse en el vacío. Tanto la pasarela como la plataforma se cubren de nieve en los meses de invierno. El Top de Tirol ofrece unas impresionantes vistas panorámicas de 360 grados sobre los picos de los Alpes con más de tres mil metros de altura. La plataforma fue encargada por la dirección de una de las cinco estaciones de esquí de Austria, con el fin de atraer turistas a la zona y darles la oportunidad de admirar la belleza salvaje de los Alpes. La idea de este proyecto es similar a la del Grand Canyon Skywalk. La Infinity Room de House on the Rock, en Wisconsin, fue construida sobre una formación rocosa. Ha sido una atracción para sus visitantes desde 1960. Su diseñador y propietario, Alex Jordan, añadió a la casa de la roca esta atracción que se extiende 218 metros horizontalmente sobre el bosque. ¿Y Por qué se llama la habitación infinita? Pues porque empieza con nueve metros de ancho y termina con solo dos centimetros y medio en el extremo, sin ningún apoyo debajo de ella. La entrada ofrece una ilusión óptica escalofriante que no te debes perder. Más de 3.000 pequeñas ventanas te permiten mirar hacia abajo y hacia fuera y disfrutar de unas vistas increíbles. House on the Rock se encuentra a una hora de Madison, en el estado de Wisconsin. Este mirador recibe casi 400.000 visitantes por año. Y en Las Vegas, una experiencia de infarto. Stratosphere Tower, con 350 metros de altura, es el edificio más alto de la ciudad. Las vistas desde esta alturas son más que magníficas. Las Vegas al completo y el desierto de Nevada en el horizonte. En lo alto de esta torre mirador, hay tres atracciones a las que te puedes subir para disfrutar de una experiencia única. Bueno más que única yo diría aterradora. ¿Qué tal verte colgado a esa altura sobre el vacio? Habrá que probarlo, solo se vive una vez.