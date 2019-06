Los mejores cines del mundo para la resaca de los Oscar

La Gala de los Oscar ha llegado a su fin, los premiados contentos y la indusria renovada tras conocer a los mejores de este año. Ahora lo que toca es ir a ver las películas galardonadas y eso es lo que nos propone Expedia.es, la agencia de viajes online, con un recorrido por los mejores cines del mundo para que ir al cine se convierta en una experiencia única. Paquetes de vuelo más hotel con los que puedes ahorrar dinero pero sin dejar de viajar. Déjate llevar por tu pasión por el séptimo arte y disfruta de las mejores proyecciones en las salas más maravillosas del mundo. Podemos empezar por Louxor Cinema, el encanto egipcio en el centro de París. Una sala que se inauguró el 6 de octubre de 1921 y que ha sobrevivido durante seis décadas. La burguesía y el público intelectual, se dejaron seducir por el cine en aquellos primeros años, así que el esplendor de la sala aún guarda el encanto de entonces. Esta sala ambientada en el antiguo Egipto de las esfinges está decorada con jeroglíficos y papiros. Imprescindible para revivir la época dorada del cine. Y París, ciudad escenario de miles de producciones nos permite revivir las pasiones del celuloide. No dejes de recorrer la ciudad, desde el Montmartre de Amelie a los puentes que han servido de escenario a tantos finales románticos. La torre Eiffel, los Campos Elíseos, el barrio Latino o callejear por el centro de la ciudad, formarán parte de tu propia película en la ciudad del amor. París siempre es una buena idea. Desde Madrid o Barcelona con 2 noches en hotel de 4* desde 168€ por persona, una oferta asequible. Si prefieres otros destinos europeos, ¿qué tal si nos vamos a Bélgica? La sala Grand Eldorado es la más fascinante de Bruselas, y lleva en pie desde los años 30. Todo un hito, más si tenemos en cuenta que los cines, tal y como los conocemos, tienden a desaparecer. Ahora llamado UGC de Brouckère, sigue conservando su mítica sala Grand Eldorado, famosa por las esculturas doradas que decoran muros y cornisas. La sala Gran Eldorado fue restaurada bajo la dirección del arquitecto Alberto Cattani y está equipada con una pantalla de 130 metros cuadrados. En el centro de Bruselas, la capital de Europa, no hay una sala más romántica en el continente. Podemos después, recorrer paseando la Grand Place, una de las plazas más bellas de Europa, acercarnos hasta el Manneken Pis o probar las patatas fritas de la Maison Antoine que son el complemento perfecto a una tarde de cine. Y los precios desde Madrid o Barcelona con vuelos más 2 noches en hotel de 4* van desde los 128€ por persona. Kino Lucerna, en Praga es uno de los cines más antiguos de Europa. Solo por eso ya merece una visita. Durante más de 100 años, por sus butacas han pasado miles de espectadores que han disfrutado con las mejores películas de todos los tiempos. Muchos títulos, y siempre los mejores estrenos. Este cine es majestuoso y monumental, como la capital checa, la Ciudad de las cien torres. No hay nada como una proyección en esta histórica sala que nos transportará a la magia del pasado. Praga es probablemente la ciudad más bonita de Europa, su imponente castillo, sus jardines palaciegos, sus coquetas calles y su ambiente bohemio son sus grandes alicientes. No dejes de contemplar un atardecer desde las murallas del Vyšehrad. La oferta de Expedia. es desde Madrid o Barcelona más 2 noches en hotel de 4* desde 218€ por persona. En los Estados Unidos, en la costa este, Tampa Theatre, en Tampa Florida. Mucho más que una sala de cine. Tampa Theatre es un marco incomparable, único, es una forma de viajar al pasado del estado, a la década de los años 20. En sus paredes podemos ver los colores que Miami, Palm Beach y Tampa desprendían en aquel momento, y también ver escenas de jardines italianos o franceses y de los famosos patios españoles. Además puedes realizar un tour para conocer todos los secretos de este gran teatro, del arte que alberga y de su arquitectura. Los recorridos duran 90 minutos y comienzan en el vestíbulo a las 11h 30 de la mañana, con una demostración de los órganos Mighty Wurlitzer del Teatro, los mismos que acompañaban con su música a las primeras películas mudas. Después de este viaje al pasado, Expedia.es te acompaña en tu recorrido por el presente de Florida. Y ya sabes, no olvides tu bañador para relajarte al sol en las playas que ofrece este estado. La oferta de Expedia.es con vuelo desde Madrid o Barcelona más 7 noches en hotel de 3* desde 852€ por persona. Y en la costa oeste, en California, Orinda Theater, un viaje al futuro en Orinda. Con una mezcla de estilos y de colores, originales lámparas y una iluminación futurista, el Orinda Theater tiene un estilo propio. California, el estado de la meca del cine, cuentas con salas espectaculares como ésta donde disfrutar del séptimo arte. Recorrer la costa oeste en coche es la opción más low cost para viajar desde Los Ýngeles a Las Vegas, descubriendo Carmel, la pequeña ciudad en la que fue alcalde Clint Eastwood, o visitar espacios que han sido escenarios de rodajes, como el pueblo de Kanab, conocido como el pequeño Hollywood. Desde Madrid o Barcelona con vuelos más 7 noches en hotel de 3* desde 1.069€ por persona. Y si queremos viajar un poco más lejos, a un destino más exótico, nos proponen la sala The Metroplex, para ir al cine pero en Hong Kong. Una experiencia que no olvidarás jamás. Sentarte en el sofá, reclinarlo e ir picando a medida que se desarrolla la película. No, no estás en tu casa. Estás en una de las tres salas VIP del complejo cinematográfico The Metroplex, en Hong Kong. Con capacidad para 20 personas, estas salas disponen de sofás de cuero regulables y además en las salas se puede cenar o alquilarlas para eventos privados. Y después de la proyección, nada mejor que un paseo por la Avenida de las Estrellas para contemplar la bahía mientras vas descubriendo los nombres de los actores que adornan el paseo. Aquí la propuesta es desde Madrid o Barcelona con vuelo más 7 noches en hotel de 4* desde 588€ por persona. ¿Nos vamos al cine?