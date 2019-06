Lo mejor de Noruega en 15 días

Noruega sorprende. En cuanto investigas un poco, te das cuenta de que en este país escandinavo hay miles de rincones por conocer. Que están los fiordos espectaculares, sí. Pero hay muchas actividades para hacer y que se adaptan a todo tipo de bolsillos. También están los colores cambiantes de sus paisajes, el sol de medianoche, sus ciudades, su gastronomía, glaciares, una fauna y flora muy rica y más. Siempre más.



Y como hay tanto para abarcar, esta aventura que propone Tierras Polares es muy especial. Porque lograron sintetizar en sólo 15 días, lo mejor de Noruega. Prepárate para no perderte lagos, cascadas y las masas glaciarias, sus islas más importantes y las principales ciudades.



En Tromsø, por ejemplo, podrás visitar el jardín botánico más septentrional del mundo, su Catedral Ártica, el Museo Polar y, por supuesto, dar un paseo por el centro de la ciudad que, a día de hoy, es conocida como la "Capital del Norte". Y también podrás ver a esta metrópolis desde las alturas, cuando subas 418 m al mirador Storsteinen.



En la isla de Senya tomarás el ferry que te llevará al norte del archipiélago de las Vesteralen, para llegar a Andenes, la más importante villa pesquera de estas Islas. Un paisaje muy noruego con playas, islotes y sus casas de madera, típicas del archipiélago.



En Bleik, una caminata por su naturaleza imponente te cargará tanto de energía que estarás listo para irte de safari y cazar, fotográficamente, cachalotes, orcas y marsopas.



Navegar en kayak por la costa de Ringstad es una de las experiencias que no te puedes perder. Imagínate estar en esa embarcación viendo los fiordos mientras el águila del mar y los alcatraces te dan la bienvenida.



Estamos tan al norte que no puedes irte de aquí sin haber probado, directamente desde la planta, los arándanos y las frambuesas árticas mientras haces senderismo en las proximidades de Straume. Y ten la cámara en mano, porque durante el trayecto te esperan vistas privilegiadas de las Vesteralen y de las montañas de las Lofoten.



Esas montañas que veías a lo lejos, también serán parte del destino. Porque allí está la ciudad de Svolvaer y su monte Svolvaergeita (Cabra de Svolvaer), el gran desafío de los escaladores. Tranquilo que tu camino continuará con el recorrido por colinas y acantilados que se sumergen en el mar, los puentes que enlazan a las islas y Kebelvag, el pueblo pesquero más importante de Lofoten, además de ver la primera iglesia en estas islas, construida hacia 1103.



Noruega también tiene cultura vikinga y la conocerás en el museo de Borg, luego de pasar por Henningsvaer, la "Venecia del Norte". Además de ser un vikingo por unas horas, en estas heladas tierras podrás ver secaderos de bacalao en Fredvang y hacer una excursión de senderismo en Kvalvika, “la playa de las Ballenas". Arenas blancas, acantilados de granito negro que se sumergen en caída casi vertical hacia el mar con sus aguas de tonos esmeraldas y turquesas. Los colores de este paisaje son simplemente asombrosos.



El ferry hasta Bodø te llevará a través del gran fiordo de Vestfjorden. Tanta belleza natural también te dejará espacio para conocer la Noruega cosmopolita además del Parque de Vigeland, el Museo Naval Vikingo, Museo Histórico Nacional, Museo de la Kon-Tikiy el Museo Polar Fram, en Oslo.

La Noruega más natural te atrapará nuevamente sorprendiéndote con sus bosques, enormes lagos y las imponentes montañas. La cima de las cascadas de Hivjufossen (cascada de Hiv) con una caída de 250 metros, será la recompensa luego de un recorrido haciendo trekking entre pinos rojos, abedules y un sotobosque.



En este viaje organizado por Tierras Polares también habrá tiempo para que algunos granjeros te enseñen su modo de vida, las producciones autónomas y tradicionales locales.



A pesar de tener miles de paisajes diferentes, si de tu viaje a Noruega no vuelves con miles de fotos de fiordos... no te creerán que has estado aquí. Visitarás el de los Sueños (Sognefjorden) y conocerás el túnel de carretera más largo de mundo, con una longitud de 24,5 km que atraviesa por su interior el fiordo de Leardal.



El mirador Stegastein, sobre el fiordo de Aurland, es tan espectacular como su entorno. Y las sorpresas seguirán en el fiordo Naeroyfjord, patrimonio de la humanidad por la UNESCO,

Hacia Norheimsund, te esperará el descenso serpenteante de la carretera en las proximidades de la cascada de Skjervsfossen. En Hardangerfjord, conocerás el fiordo Encantado, uno de los más bellos de Noruega, aunque de los menos conocidos a nivel turístico.



Esta aventura te hará cruzar un de los pocos puentes colgantes de Noruega, cerca de Oystese. En Jondal navegarás por el fiordo de Hardanger. Y todo esto continuará emocionándote al llegar al glaciar de Folgefonna. Un suelo helado que juega con los azules y los blancos para andar por encima del hielo, del tercer glaciar más grande de Noruega.



Bergen, la segunda ciudad más importante del país, te recibirá con sus antiguas casas de madera de principios del siglo XVIII, reconstruidas después de un incendio en 1702. En la actualidad, están declaradas como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Este viaje no puede terminar sin antes llegar a la roca Preikestolen, más conocida como “El Púlpito”, una formación geológica que se levanta 604 metros sobre el nivel del mar, ideal para ver el fiordo Lysefjord (fiordo de la Luz). Aquí todo impresiona por su belleza, incluso el fiordo Lyse.

Despedirse de Noruega será difícil, pero la gente de Tierras Polares prepará una agenda muy especial para que no te quedes con las ganas de nada.

Porque Noruega sorprende. Y ahora, los puedes vivir en 15 días.



Tierras Polares