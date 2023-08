La mejor noche para ver las perseidas: del 12 al 13 de agosto

Desde hace centenares de años los seres humanos miramos al cielo durante los meses de julio y agosto para maravillarnos ante las perseidas, una lluvia de meteoros que tiene su origen en la constelación de Perseo (aunque esto no significa que donde mejor se vean sea en las inmediaciones de esta constelación); existen registros que datan del año 36 d.C. que hablan ya de esta espectacular lluvia de meteoros que, en la cultura occidental y cristiana, llamamos también lágrimas de San Lorenzo porque es precisamente alrededor de la fecha del martirio de este santo, el 10 de agosto, cuando tiene lugar la lluvia de estrellas (de perseidas o de lágrimas de San Lorenzo, las lágrimas que derramó el santo al ser martirizado).

Este año, además, contamos con una previsión meteorológica a priori muy favorable para disfrutar de las perseidas en todo su brillo y esplendor, sólo es cuestión de elegir día (ya te anticipamos que la noche del 12 al 13 de agosto es la que se espera una concentración mayor de lágrimas de San Lorenzo) y lugar (para ello nada menor que dejarse guiar por la fundación Starlight, nadie mejor que ellos sabe cuáles son los mejores lugares de España para mirar al cielo).

La cova i el pont. | Imagen de Marco Ripoll, cortesía de Fundación Starlight, Turismo de Menorca y Turismo de Formentera

Que no puedas viajar para estar en el mejor lugar posible para ver las perseidas no significa que tengas que perdértelas, sal de la ciudad, busca una zona con poca iluminación lumínica, túmbate y fija tus ojos en el cielo, preferiblemente en una zona oscura, sé paciente y, especialmente si lo haces la noche del 12 al 13 de agosto, lo raro será que no veas alguna estrella fugaz. Ahora bien, si puedes darte el gusto y el placer de elegir un destino Starlight... hazlo sin dudar.

¿Qué destino Starlight elegir? Eso dependerá de cuál lejos estés dispuesto a trasladarte, sólo tienes que entrar en la web de la Fundación Starlight, entrar en su mapa de certificaciones Starlight y elegir la reserva, el destino turístico, el pueblo, el paraje, el parque estelar, en sendero o incluso el alojamiento Starlight que quieras en el rincón del mundo al que elijas; en España hay muchas y magníficas opciones: La Palma es un destino ideal para mirar al cielo, también Extremadura y por supuesto las Baleares, en particular las islas de Formentera y Menorca porque en ellas la contaminación lumínica es menor.

Perseidas o lágrimas de San Lorenzo | Imagen cortesía de Fundación Starlight, Turismo de Menorca y Turismo de Formentera

Es más, si estás en Formentera o Menorca antes del 24 de agosto, estás muy a tiempo de disfrutar de las perseidas y si además da la casualidad que la noche del 12 al 13 de agosto estás en estas islas, no podrás apartar la vista del cielo porque, en su pico de máxima actividad, podrán verse hasta 200 meteoros por hora: el faro de la Mola en Formentera y Monte Toro en Menorca no sólo son dos de los mejores lugares de las islas Baleares para gozar de las perseidas sino dos de los mejores lugares de España... e incluso del mundo.

Y, por supuesto, no olvides que por cada estrella fugaz que veas puedes pedir un deseo...