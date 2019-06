El mejor lugar para observar orcas en los Estados Unidos

Las Islas San Juan, en el estado de Washington se encuentran a unas 150 millas al norte de Seattle, en la gran entrada del océano formada por el Estrecho de Juan de Fuca, el Canal Puget y el Estrecho de Georgia.



Aguas azules y brillantes, bosques verdes y profundos, playas y pastizales que enamoran a los espíritus aventureros. Las Islas San Juan se encuentran a tan sólo un viaje en ferry o a un corto vuelo desde el noroeste del continente americano. Si buscas naturaleza en estado puro, unos días tranquilos pero intensos y buscas la emoción de nuevas experiencias, este es, sin duda, tu próximo destino.

Los narcisos y azafranes anuncian la llegada de la primavera y el comienzo de una nueva temporada de aventuras al aire libre. Los verdes pastos se llenan de pequeños corderitos y graciosas alpacas. Y en el mar, las orcas comienzan a aparecer en las brillantes aguas cristalinas. Así reciben estas islas el cambio de estación, exuberantes, llenas de vida y de vegetación.

Y con un aliciente, las aguas que rodean este conjunto de islas son el lugar donde las orcas llegan para alimentarse. Y no hay nada más intenso y especial que compartir con ellas unos días. El mejor sitio para verlas es desde el Whale Watch Park, como su propio nombre indica, el Parque para la Observación de Ballenas. Desde la rocas que rodean el pequeño faro se pueden ver ejemplares de orcas casi todos los días. Y si tienes alma aventurera, no puedes dejar de alquilar un kayak y remar a lo largo de la costa para verlas de cerca. No existe nada tan emocionante como nadar entre ellas mientras las observas. Estos inmensos animales blancos y negros se asoman a la superficie, hacen ruidos y soplan aire justo a tu lado. Una experiencia única que jamás olvidarás. Y si quieres algo más tranquilo, puedes subir a bordo de uno de los muchos tours que te acercarán hasta donde se encuentran.



Las Islas San Juan cuentan con puertos históricos, parques, museos y puertos deportivos. Y lo que es seguro, es que no vas a tener tiempo de aburrirte. Hay muchas actividades que van desde el senderismo al kayak, o desde el avistamiento de cetáceos o aves, hasta la bicicleta o recorrer las islas en moto. Explorar las playas, las cascadas y los senderos, ir de tiendas y disfrutar de los mejores productos frescos en uno de sus restaurantes o en el mercado de los agricultores, es ya toda una aventura.



Así que ponte cómodo, prepara tus zapatillas de deporte y empieza a preparar tu ruta. Hay varios parques estatales y dos parques históricos nacionales, el American Camp y el English Camp, ambos en la isla San Juan. Estos dos parques históricos, conmemoran la "Guerra de los Cochinos" que casi resultó en un conflicto internacional entre EE.UU. y Gran Bretaña en el año 1859.



American Camp cuenta con la playa más larga de la isla, playa del sur, y una red de senderos entre los densos bosques y abiertos a lo largo de la costa, la Laguna y el monte de Jakle Finlayson. Las orcas ocasionalmente nadan más allá de esta playa y si estás atento puedes encontrar ágatas entre las piedras de colores de la playa. Cerca de Friday Harbor se encuentra la playa de Jackson. En Puerto Friday, la preciosa aldea de pescadores en la Isla San Juan, allí hay un curioso museo dedicado a las ballenas. Y es que el mayor atractivo de las Islas San Juan es que son el mejor lugar de Estados Unidos para ver a las orcas en su hábitat natural.

Pero hay más, rincones mágicos como Pelindaba Lavender Farm en el centro de la isla, con preciosos campos de aromática lavanda, o Krystal Acres Alpaca Farm, también en el centro, donde viven más de 50 curiosas y graciosas alpacas.



El medio más común de viajar hasta las Islas San Juan es el Washington State Ferry. Este Sistema de Ferries del Estado de Washington te llevará a cualquiera de las Islas más importantes, San Juan, la Isla Orca y la Isla López.

El viaje dura de 60 a 90 minutos y pasa por paisajes bellísimos y estrechos angostos entre islas. La tarifa para viajes de ida y vuelta es de 60 dólares, unos 54 euros, por coche con conductor. Siempre puedes descubrir algo nuevo en cada rincón de estas maravillosas islas.

Granjas, valles, campos, viñedos, bosques, el mar, orcas y dos faros emblemáticos. Vive la belleza y la naturaleza día tras día en las Islas San Juan.

San Juan Island