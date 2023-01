Madrid, uno de los mejores lugares para viajar este 2023 según el New York Times

Viajar este 2023 debe ser un propósito de año nuevo. ¿Qué mejor forma de embriagarte de otras culturas y aprender nuevos hábitos mejor que pasear por el mundo? Por eso, es lógico que en estas primeras semanas del año se estén lanzando muchas propuestas de viajes para este nuevo año. Además, si quieres viajar de manera barata, también existe la opción.

Es ahora el conocido medio New York Times quien ha elaborado un listado de los mejores lugares a los que acudir en este 2023 y lo más curioso y destacable para nosotros es que Madrid se ha colado entre las 52 elecciones, concretamente la número 44.

¿Cómo es Madrid como destino?

Ha sido el cuadro del Guernica el que ha captado la atención del medio estadounidense que por este motivo considera Madrid un enclave perfecto para viajar este 2023. Escribe que "Si el arte fuera un lenguaje universal, como revela a menudo el viajar, el cuadro de Pablo Picasso anti-guerra puede ser uno de los símbolos más potentes''.

El Guernica en el museo Reina Sofía | laSexta.com

Y es que es totalmente cierto que no hay nadie en ningún rincón del mundo que no conozca la obra. Madrid tiene la suerte de poder visitar el original en el Museo Reina Sofía y por ende, esto lo hace un destino de lo más elegible. Pero, sin embargo, Madrid no solo se queda ahí. Sus monumentos, jardines, calles y edificios lo clasifican como un lugar totalmente legítimo para ser nombrado de los mejores del mundo.

Gran Vía, en Madrid | Pixabay

Otros destinos perfectos

El listado de los destinos señalados por New York Times lo dejamos debajo de estas líneas para que vayas escogiendo algunos de ellos como próximo paso en este nuevo sendero de 2023:

1. Londres, Reino Unido

2. Morioka, Japón

3. Parque Tribal Navajo de Monument Valley, Arizona

4. Kilmartin Glen, Escocia

5. Auckland, Nueva Zelanda

6. Palm Springs, California

7. Isla Canguro, Australia

8. Río Vjosa, Albania

9. Accra, Ghana

10. Tromsø, Noruega

11. Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, Brasil

12. Bután

13. Kerala, India

14. Greenville, Carolina del Sur

15. Tucson, Arizona

16. Martinica

17. El desierto de Namib, África

18. El ferrocarril de Alaska

19. Fukuoka, Japón

20. Flores, Indonesia

21. Guadalajara, México

22. Tassili n’Ajjer, Argelia

23. Kakheti, Georgia

24. Nîmes, Francia

25. Ha Giang, Vietnam

26. Salalah, Omán

27. Cuba

28. Odense, Dinamarca

29. Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, Australia

30. Boquete, Panamá

31. Tarragona, España

32. Charleston, Carolina del Sur

33. Cayos Cochinos, Honduras

34. Ruta de la Cerveza de Borgoña, Francia

35. Estambul, Turquía

36. Taipei, Taiwán

37. El Poblado, Medellín, Colombia

38. Lausana, Suiza

39. Methana, Grecia

40. Louisville, Kentucky

41. Manaus, Brasil

42. Vilnius, Lituania

43. Macon, Georgia

44. Madrid, España

45. Grand Junction, Colorado

46. La Guajira, Colombia

47. Bérgamo y Brescia, Italia

48. Reserva American Prairie, Montana

49. Cantones del Este, Quebec

50. New Haven, Connecticut

51. Las Colinas Negras, Dakota del Sur

52. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina