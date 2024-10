Madrid y Barcelona, entre los destinos más populares para celebrar Halloween en Europa

Con Halloween y el Puente de Todos los Santos a la vuelta de la esquina, muchos españoles aprovecharán el fin de semana largo para disfrutar de una escapada en Europa.

Para aquellos que buscan una experiencia aterradora, TUI Musement, líder en tours y actividades, ha recopilado las ciudades europeas más populares para visitar este Halloween, basándose en el volumen de búsquedas en Google. La lista destaca 10 destinos donde los más valientes podrán explorar catacumbas, cementerios y mazmorras, o seguir el rastro de vampiros y fantasmas en la noche más aterradora del año.

Londres

Panorámica de Londres con el Big Ben al fondo | Pxhere

Halloween es la época perfecta para descubrir el lado tenebroso de la capital británica. Los amantes de las emociones fuertes podrán revivir los episodios más macabros de la historia londinense y conocer inquietantes personajes históricos, como Guy Fawkes y Sweeney Todd en el London Dungeon. Además, pueden seguir la pista de Jack el Destripador por Whitechapel, o aprender datos escalofriantes sobre los monumentos más emblemáticos de la ciudad en un autobús fantasma.

Madrid

Palacio de Liria de Madrid | iStock

Los pasajes de terror en el Parque Warner y los juegos de exploración ambientados en la época de la Inquisición española son dos citas imprescindibles para vivir una experiencia escalofriante en Madrid. Asimismo, los amantes del arte pueden visitar la colección del Palacio de Liria, donde, se dice, que el fantasma de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, todavía deambula por sus pasillos.

París

Las catacumbas de París | Civitatis

Además de explorar las catacumbas de París, que albergan más de 6 millones de esqueletos, o pasear por el cementerio Père Lachaise, donde descansan artistas como Jim Morrison, TUI Musement invita a los viajeros intrépidos a descubrir el lado oscuro del Museo del Louvre y del Palacio de Versalles en un tour temático sobre asesinatos y misterios.

Ámsterdam

Ámsterdam en otoño | iStock

La capital de los Países Bajos es una ciudad vibrante los 365 días del año, y en estas fechas no decepciona. El museo Ripley's Believe It or Not! alberga una impresionante colección de rarezas naturales, artísticas, científicas y humanas, muchas de las cuales asustan. Los visitantes que se queden con ganas de más no deben perderse los espectáculos del Amsterdam Dungeon, donde brujas, torturas y ejecuciones son los protagonistas.

Dublín

Dublín | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Halloween tiene sus orígenes en Irlanda, y una de las experiencias más escalofriantes en la Isla Esmeralda son los tours teatralizados en autobús fantasma por las calles de la capital. El recorrido comienza en el Trinity College, donde estudió Bram Stoker, autor de Drácula, pasa por la Iglesia de San Audoen, conocida como "Infierno", la antigua cárcel Kilmainham Gaol, testigo de trágicos episodios, y el cementerio The Glasnevin, finalizando en The Gravediggers Pub, el bar de los sepultureros.

Barcelona

Park Güell, en Barcelona | iStock

Las calles del Barrio Gótico son el escenario perfecto para "conocer" a los fantasmas de la Ciudad Condal, mientras que el Poble Espanyol se transformará por unos días en un lugar embrujado, lleno de misteriosos acertijos. También es recomendable visitar PortAventura, que este año estrena un nuevo pasaje del terror con el temido rey Caníbal. Para quienes busquen un plan más tranquilo, la Castañada es una de las tradiciones más arraigadas de Cataluña que vale la pena descubrir.

Milán

Galería Vittorio Emanuele II, en Milán | iStock

El Cementerio Monumental de Milán, considerado un "museo al aire libre" por el valor artístico de muchas de sus tumbas, es una visita imprescindible para los amantes del necroturismo. Pero, la capital de la moda también ofrece otros lugares misteriosos, como la iglesia de San Bernardino alle Ossa, cuyas paredes están decoradas con cráneos y huesos, y la columna imperial de la plaza de San Ambrosio, que presenta dos agujeros, supuestamente, causados por el diablo.

Edimburgo

Castillo de Edimburgo, en Escocia | iStock

Además de conocer la leyenda del gaitero solitario, el fantasma más famoso del Castillo de Edimburgo, los más aventureros pueden explorar las espeluznantes cámaras subterráneas de la ciudad. En las bóvedas de South Bridge, descubrirán algunos de los episodios más oscuros de la historia, desde la caza de brujas hasta los asesinatos de Burke y Hare, junto con numerosos relatos de actividad paranormal.

Roma

Fontana di Trevi, Roma | iStock

Una de las atracciones más escalofriantes de la capital italiana son las catacumbas y la cripta de los Capuchinos. Los entusiastas del cine pueden recorrer los escenarios de las películas más terroríficas de la historia en Cinecittà World, mientras que los más atrevidos tienen la oportunidad de descubrir el lado fantasmal y misterioso de la Ciudad Eterna durante un intrigante paseo nocturno, explorando los misterios históricos y sobrenaturales más fascinantes de Roma.

Berlín

Puente Oberbaum de Berlín | iStock

Para vivir una experiencia aterradora en la vibrante capital alemana, nada mejor que visitar el Berlin Dungeon. Allí, los visitantes pueden poner a prueba sus nervios de acero en la cámara de tortura o enfrentarse al fantasma de la Dama de Blanco, entre otras emocionantes aventuras.