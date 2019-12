¿Por qué es tan atractiva la isla de Madeira en Navidad? baste decir que en esta isla portuguesa a la Navidad se la conoce como ‘La Fiesta’; las celebraciones, como ocurre en España, comienzan a principios de diciembre pero es a partir del día 23 cuando se multiplican y hacen que la isla brille con luz y fuego propios (literalmente).

Si eres de los que vive la Navidad como algo más que una fiesta tradicional, te encantará viciar Madeira los días previos a las fiestas porque allí se mantiene la tradición de las ‘Missas do Parto’, se celebran desde del día 16 a una por noche (se ofician de madrugada) y terminan con la Misa del Gallo la noche de Nochebuena; no se trata de misas comunes sino unas muy especiales porque al terminar los fieles se reúne en el atrio de la iglesia y se celebra una pequeña fiesta con música y cánticos que se acompañan con dulces y bebidas locales (no dejes de probar el mata-bicho…).

Belén en Madeira | Turismo de Madeira

El día 23, víspera de Nochebuena, es un día muy especial en Madeira porque así como en otros lugares de Europa muchos Mercados de Navidad están ya cerrados o pensando en recogerse esa misma tarde, en Madeira ese día es el día clásico de compras y el Mercado dos Lavradores, además de sus calles circundantes, se convierte en el centro neurálgico de la isla; algunos comercios abren durante toda la noche y no podrás evitar enamorarte de los puestos de flores, frutas y dulces; abundan también los puestos de bocadillos de carne, vino y ajos y bebidas típicas de Madeira como la poncha. Al anochecer comienza el espectáculos de villancicos en el que participan también bandas de música y otros grupos folclóricos, la fiesta termina al amanecer (y con el cuerpo de escándalo de una noche de fiesta llegas a la Nochebuena…).

Madeira en Navidad | Turismo de Madeira

El día 28 de diciembre también es importante en La Fiesta de Madeira y no porque sea el de los Santos Inocentes sino porque se celebra la Vuelta a la Ciudad de Funchal, la organiza la Asociación de Atletismo de Madeira y es la competición más antigua de su clase no sólo en Portugal sino también en toda Europa. Es algo así como la San Silvestre de Madrid pero en Madeira y el día 28 en lugar del 31 de diciembre y lo es porque, como la prueba madrileña, también recibe a corredores de todo el mundo.

Música en la calle | Turismo de Madeira

El último día del año en Madeira se celebra el cambio de año con mucho fuego y mucha luz porque el espectáculo de fuegos artificiales es sencillamente espectacular: dura unos 8 minutos y no se concentra en un único lugar sino que la quema de fuegos se distribuye por diferentes puestos en el anfiteatro de Funchal, en la orilla marítima, en el centro de la ciudad, en el mar y en la isla de Porto Santo. Pasa por ser el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo.

Fuegos artificiales de Fin de Año | Turismo de Madeira

Cuando en muchos lugares del mundo la Navidad ya se da por terminada, en Madeira, como España, no sucede hasta que llegan los Reyes Magos y por eso es costumbre en la isla la noche del 5 de enero cantar los Reyes en casa de los vecinos… y por toda la isla; se trata de una tradición popular que mantiene vivos los cánticos tradicionales de Madeira; además, asumiendo que como turistas no vamos a ir de casa en casa, podremos disfrutar de un concierto en el jardín Municipal de Funchal titulado ‘Cantar de los Reyes’.

Más información en Turismo de Madeira.