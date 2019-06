Los mejores planes en la capital británica

La Temporada de Otoño de Londres ofrece a los londinenses y a los visitantes la oportunidad de explorar la ciudad, ya sea para descubrir sus rincones menos conocidos, o para visitar sus exposiciones y espectáculos únicos. Londres es uno de los lugares más emocionantes del mundo, de eso no cabe duda. Respira emoción. Y en esta época del año es cuando la ciudad brilla.

Londres presenta sus principales eventos para la próxima temporada de otoño de la mano, entre otros, del creador del musical americano “Hamilton” Lin Manuel Miranda, quien nos dice que llevar su musical al West End es un sueño hecho realidad.Y debe de serlo porque el cartel de no hay entradas lleva ya meses colgado. Pero tranquilos porque hay mucho, muchísimo que hacer y que ver en Londres en los próximos meses. Exposiciones de primer nivel, éxitos teatrales y otros eventos de gran interés llegan con el otoño a la capital británica.

La Temporada de Otoño de 2017 nos promete experimentar la ciudad como un auténtico londinense con la ayuda de guías especiales como Lin-Manuel Miranda; la vocalista y locutora Jumoké Fashola; la autora e historiadora de la moda Amber Buchart, el guía turístico de Blue Badge, David Mildon, y los vloggers Pete and Jens de What’s Good London.

Cultura, Artes, Historia y Patrimonio son solo algunas de las razones para elegir Londres como destino. Pero si necesitas motivarte con algo más, te contamos algunos de los eventos que llegan.

Harry Potter en la Biblioteca Británica | Visit London

En la temporada de otoño, la Biblioteca Británica nos invita a sumergirnos en mundos extraordinarios con Harry Potter: Una historia de magia. Así conmemora el aniversario de la publicación de la primera entrega de la famosa escritora JK Rowling en la serie de Harry Potter. También, llega la esperada reapertura del famoso Hintze Hall del Museo de Historia Natural, junto con la nueva incorporación de la ballena azul Hope, que promete ser uno de los atractivos londinenses de los próximos meses. Y si eres un loco de los deportivos, si eres un fan de Ferrari, vas a disfrutar de Ferrari: Under the Skin con laa nueva exposición de la marca en el Museo del Diseño de Londres.

Ferrari: Under the Skin | Visit London

This Is Rattle en el Barbican celebrará los logros de Sir Simon Rattle al tiempo que comienza su primera temporada como Director de la Orquesta Sinfónica de Londres, mientras que el espectáculo de Broadway Hamilton: An American Musical aterriza en el West End y promete ser el evento de la temporada para los miles de fans de Miranda.

Llegan también a la capital los MTV European Music Awards al estadio de Wembley, con actuaciones de las estrellas del pop mundial. Y Wembley y el Estadio de Twickenham también serán anfitriones de otro evento que llega de los Estados Unidos: los NFL’s London Games 2017 con equipos de fútbol como los Jacksonville Jaguars y los Baltimore Ravens jugando en suelo británico.

Por otro lado, el Palacio de Buckingham, abre sus puertas de durante la temporada de otoño. Con una novedad, la exposición Royal Gifts, para conocer más sobre el reinado de Isabel II. Una muestra de regalos oficiales presentados y otorgados a Su Majestad durante los últimos 65 años. Ahí es nada.

Los aficionados a la historia también van a poder montar en el antiguo tren de correos, el Mail Rail, que circula por lo que fue la línea subterránea de Royal Mail y que se cerró en el año 2003.

Y la Temporada de Otoño desvelara también algunos de los secretos culturales de la capital. El Festival Museums at Night que nos va a permitir descubrir tesoros culturales en horario nocturno. Y para los jóvenes en el V&A Museum of Childhood, la historia de Joey y su mejor amigo de War Horse, sigue junto a otros personajes, en la exposición gratuita sobre el autor Michael Morpugo: A Lifetime in Stories. Y aunque no conozcas a estos personajes, este museo encantará a los más pequeños de la casa.

Más información: Visit London

También te puede interesar

Cinco propuestas para comerse Londres

Una escalada única por la cúpula más famosa de Londres