5 librerías para perderse en Nueva York

Vivimos en la era de los libros electrónicos, de las tablets y los ordenadores, eso es innegable. Pero aun así, pese a todos los avances tecnológicos que nos rodean y se han hecho un hueco en nuestra rutina diaria, hay quienes todavía se resisten a perder ciertas costumbres con las que han crecido. Una de ellas es la lectura, uno de los mayores placeres que existen para los amantes de las buenas historias, ya sean de misterio, amor, fantasía o en forma de poesía, novela o biografía. El género no importa, ni tampoco el estilo, lo único esencial es que la tinta esté plasmada en negro sobre blanco. No se trata de tener melancolía por lo analógico, sino más bien es que nadie se atreve a cuestionar el poder de atracción que tiene un buen libro, con sus páginas, sus tapas con letras grabadas y sus portadas sugerentes que nos dan una pista de su contenido y resultan la mejor carta de presentación. Hay para quienes el mejor paseo es caminar por estanterías repletas de libros tocando con la yema de los dedos todos los cantos y lomos. Notando sus imperfecciones y parándose al azar en uno, sacarlo, hojearlo, olerlo y decidir si quiere sumergirse en él. Esto es un acto de valentía, de confianza en el autor y su obra, a la cual vamos a dedicar unas horas de nuestra vida sin saber si va a engancharnos o, por el contrario, pasará por nuestra vida de manera indiferente. Nueva York es un paraíso en muchos aspectos pero los amantes de los libros en papel tienen en la ciudad varios lugares que requieren una visita casi obligatoria. Se trata de librerías que se han convertido en iconos donde rebuscar ese título tan codiciado y perderse durante horas. El aroma a tinta y papel invade estas cinco librerías que te presentamos, todas ellas con su particular estilo y decoración, peculiares y únicas.