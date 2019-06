Las flores invaden Madeira

Madeira cuenta con una amplia variedad de especies florales de todas partes del mundo gracias a su situación en el mapa y a las condiciones climáticas especiales, que resultan propicias para la floración. Una floración que en la isla es todo un acontecimiento.

Todos los años, se celebra en Madeira un homenaje a la primavera, un homenaje a uno de sus productos más preciados, un homenaje a la flor y a la floración en forma de fiesta: la Fiesta de la Flor.

En estos días las flores invaden la isla llenándolo todo de colores, olores y sensaciones, en lo que se convierte en un festival de placer para los sentidos. Y todos podemos participar de la celebración participando en diferentes eventos y actividades como el Muro de la Esperanza, el Desfile de la Flor y el Mercado de las Flores, o disfrutando de espectaculares decoraciones y de exposiciones florales, y mucho, mucho más. Tanto si viajamos en pareja, como si lo hacemos en familia, visita Madeira en estas fechas es una auténtica maravilla.

Fiesta de la Flor | Festa da Flor

La Fiesta de la Flor tendrá lugar este año desde el 19 de abril y hasta el 6 de mayo.

Y es también un evento de carácter cultural, porque la tradición está asociada a esta celebración en forma de actuaciones de grupos folclóricos y con la elaboración de diferentes decoraciones florales. Pero hay mucho más, como maravillosas exhibiciones dedicadas a la flor, espectáculos variados y conciertos musicales.

Atentos si viajamos con los más pequeños de la casa. El sábado 21 de abril se celebra el Cortejo Infantil.

Por la mañana, tiene lugar un desfile infantil, conocido como el Cortejo Infantil. Un desfile en el que centenares de niños, vestidos para la ocasión, desfilan hasta la Praça do Municipio para allí componer un bellísimo mural de flores denominado simbólicamente el “Muro de la Esperanza”. Una iniciativa, que se celebra desde hace más de tres décadas, y que tiene un objetivo, el realizar un llamamiento a la paz en el mundo.

Cada niño lleva una flor en sus manos, y la ceremonia suele terminar con un vuelo de palomas y un espectáculo infantil.

Cortejo Infantil | Festa da Flor

Gran Cortejo de la Flor

El domingo 22 de abril es el día más importante, un día en el que tiene lugar el Gran Cortejo de la Flor. Un desfile al son de la música en el que participan centenares de personas vestidas con adornos de variadas especies florales y acompañadas de creativas carrozas repletas de flores y de color, que rinden homenaje al motivo principal de esta celebración, la flor. Un evento que se lleva celebrando desde el año 1979 y es uno de los más esperados del año.

Gran Cortejo de la Flor | Festa da Flor

También habrá un Mercado de las Flores. El mercado de las flores, es una iniciativa que comenzó a realizarse en el año 2007, y que sirve para dar a conocer la variedad de especies florales y decorativas. El Mercado de las Flores es un lugar en el que disfrutar y comprar flores en un ambiente pintoresco y tradicional donde las vendedoras, las “floristas madeirenses”, van vestidas con trajes regionales.

La Exposición de la Flor se celebra en la Praça do Povo, en el centro de la ciudad de Funchal, y es todo un evento que nos acerca a los ejemplares más bellos de varios tipos de flores producidas en Madeira. Flores que se cultivan con total dedicación en la isla, y que serán evaluadas en diversas categorías y que recibiran premios de manos de un jurado especializado. La Praça do Povo será también escenario de algunos talleres y muestras de artesanía que no te puedes perder.

Alfombras Florales | Turismo de Madeira

Y como marca la tradición, habrá alfombras y decoraciones florales. Una tradición que tiene su origen en la decoración de las procesiones religiosas y que se ha convertido en una auténtica manifestación artística. Las alfombras y decoraciones florales se exponen en la Avenida Arriaga.

Más información: Festa da Flor

El Festival de las Flores, que se celebra todos los años en primavera, cuando las flores están en su mejor momento, se ha convertido en una de las atracciones principales de la isla.

