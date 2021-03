Las 20 catedrales más bonitas del mundo

Entre los edificios más bellos del mundo están, sin duda, algunas de las catedrales europeas, muchas de ellas en España; no es que más allá de las fronteras europeas no haya catedrales bellas, las hay, pero más modernas, no tan históricas ni centenarias como las europeas; en cualquier caso en esta lista, en esta veintena de catedrales bellas hemos incluido no solo europeas, también alguna americana.

En España hay que ponerse exquisito para elegir solo un par o tres de catedrales pero no hay lista de catedrales bellas en la que pueda faltar la románica de Santiago de Compostela, la gótica de Burgos ni la de León con sus imponentes vidrieras. Hay más, por supuesto, la de Palencia es 'la bella desconocida' la de Córdoba es una mezquita catedral como no hay dos en el mundo pero no queremos que España monopolice esta lista.

Seguimos nuestro recorrido catedralicio por Europa a delante: si en España es difícil quedarte solo con dos o tres catedrales la elección no es más fácil en Francia: que bonita es la catedral de Notre Dame (a pesar del incendio sufrido hace pocos años y de la caída de su imponente aguja), la de Chartres es una catedral de fama mundial y cuya importancia es mayúscula porque inspiró otras dos catedrales de las más bellas del mundo: la de Reims y la de Amiens.

Pasamos de Francia a Alemania porque no podemos dejar de referir la catedral de Colonia aunque antes de llegar a ella nos pararemos en Estrasburgo porque su catedral es realmente imponente; en centroeuropa nos quedamos con las catedrales de San Esteban y San Vito, la primera en Viena y la segunda en Praga. En Italia destaca sobre todas las demás la catedral de Florencia, también es bellísmo el Duomo de Milán y la catedral de Siena. Imposible no incluir en esta lista la catedral de San Basilio en Moscú.

En el Reino Unido nos quedamos con la catedral de San Pablo, en el corazón de Londres, y también la de Canterbury, famosa por los célebres Cuentos de Canterbury de Chaucer; saltamos a Islandia porque una de las catedrales más sugerentes y modernas del mundo está en Reikiavik; hablando de catedrales modernas hay que hablar de la de Brasilia, al otro lado del Atlántico y, puestos a viajar a América, también cabe destacar la neoyorquina catedral de San Patricio.