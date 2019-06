El lago verde que desaparece todos los años

El Lago Verde Grüner See, desaparece cada año en Estiria en Austria. Todos los años, miles de personas se acercan hasta este precioso rincón, que en invierno es un parque normal con árboles, bancos y plantas, y que en primavera verano se convierte en un magnífico lago y en una atracción increíble, especialmente para los buceadores que se aventuran en sus aguas cristalinas. El Lago Verde, Grüner See se situa en los bellos paisajes de Estiria, donde se encuentran los lagos de Salzkammergut como el pintoresco lago alpino Altausseer See y el llamado "mar de Estiria" o lago Grüner see. Muy cerca del lago Toplizsee, famoso por la leyenda que habla de un tesoro que se esconde en sus aguas. No lejos de la ciudad de Bruck an der Mur, a Grüner See se llega por la carretera alpina de Estiria donde se encuentra el popular lago artificial de Stubenbergsee. Con la llegada del hielo anual de primavera y la nieve traída por fusión, se acumula el agua, que solo adquiere la categoría de lago cuando se inunda la zona. Así como en invierno es un lugar ideal para pasear, en verano, hay que vestir un neopreno para sentarse en uno de los bancos que quedan sumergidos. La profundidad de este lago llega incluso a los 11 metros a partir de junio. Para los amantes del buceo, la visibilidad del lago es de hasta 40 metros, gracias a sus aguas cristalinas, y la temperatura oscila entre los 4 ° y 8 °C. El lago está rodeado por las montañas de Hochschwab y sus bosques. Lago durante el deshielo, se vacía durante el verano, y el resto del año es un parque natural de enorme belleza. Grüner See es una atracción para aquellos buceadores a los que les gusta explorar, porque aquí disponen de un curioso parque, un espectacular parque, en el sentido literal de la palabra, pero submarino, adornado incluso con un puente y un banco. Podrán encontrar hasta árboles enteros sumergidos en sus aguas cristalinas, que le dan un aspecto mágico y como de un mundo salido de algún cuento. Los clubs de buceo locales ofrecen equipo para que puedas disfrutar de este singular espectáculo, tal vez un poco surrealista, donde los peces se deslizan a través de los bancos de madera, rodeados de caminos y puentes. Insólito. El resto del año, el lago es un paisaje verde muy popular entre los excursionistas.