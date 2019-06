La belleza tropical de Pukhet en un resort de ensueño

La isla de Phuket es el mayor destino turístico de Tailandia, y en la pintoresca bahía de Bang Tao, en esta impresionante isla, se ubica uno de los resorts más maravillosos que uno pueda encontrar, el Angsana Laguna Phuket. A tan solo 20 minutos de la bulliciosa ciudad de Phuket y del aeropuerto internacional de Phuket, este moderno complejo frente a la playa, con acceso a las espectaculares aguas color esmeralda del mar de Andaman es uno de esos lugares mágicos en los que uno merece pasar unas vacaciones de ensueño.

Angsana Laguna Phuket es un resort sorprendente y espectacular . Entre una vegetación exuberante, cuenta con una espectacular piscina exterior, además de con un club de playa, el Club de Playa Xana, un club para los más pequeños, el Club de Niños Tree House, y con un Spa galardonado de inspiración asiática, el Angsana Spa.

Rodeado por playas vírgenes de arena blanca y aguas cristalinas, este monumental complejo en primera línea de playa es un referente en la zona, especialmente por sus 243 hectáreas de zonas verdes y sus increíbles paisajes. No hay nada como descansar y relajarse en sus tumbonas bajo las sombrillas de playa, deleitarse con la mejor gastronomía tailandesa en sus cinco restaurantes, tomar algo en buena compañía en algunos de sus bares. Pero no todo es descansar. También se puede practicar deporte, ya sea en sus pistas de tenis, jugar al golf en el Laguna Phuket Golf Club o bien disfrutar de alguno de los deportes acuáticos no motorizados que nos ofrecen.

También es posible embarcase en una expedición con bici de montaña, caminar por la isla, o salir de excursión para bucear en aguas poco profundas, así como practicar el submarinismo. Hay actividades recreativas para todo el mundo. Eso sí lo nuestro es el turismo activo, porque también podemos cuidarnos en sus sesiones de yoga y de pilates, o simplemente continuar con sesiones de fitness en el gimnasio. El hotel también cuenta con clases de yoga para los niños y con yoga prenatal para las madres embarazadas. Todo en el Angsana Laguna Phuket esta preparado para disfrutar en familia.

Elegantes y amplias, sus instalaciones están diseñadas para el disfrute de los viajeros más cosmopolitas. Pintoresco, exótico y salvaje, en sus habitaciones disfrutarás de una estancia inolvidable. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, terraza privada y con un ventilador de techo. Decoradas al estilo tailandés moderno y con obras de arte abstracto, disponen de WiFi gratuita e ilimitada, TV de pantalla plana de 40", una lujosa carta de almohadas y agua embotellada gratuita. Todo para que tu estancia se convierta en toda una experiencia.

Los huéspedes del Angsana Laguna Phuket pueden visitar el bar y probar los platos tailandeses y a base de mariscos del restaurante. El complejo está situado en un jardín exuberante y fabulosos, enmarcado por una piscina con cascada y jacuzzi. Además hay transporte gratuito disponible en todo el complejo, en autobús o en barco pontón.

Y deja que tu piel pruebe los sabores más frescos de las riquezas naturales de la isla mediante un amplio abanico de terapias y tratamientos inspirados en Asia en el Angsana Spa Laguna Phuket. Todas las cremas y lociones se preparan inmediatamente antes del tratamiento. Un spa que solo utiliza ingredientes naturales como el aceite Euphoria o el jengibre, entre otros.

Y no dejes de acercarte a ver al elefante que reside en las instalaciones. Disfruta de unas vacaciones divertidas con amigos, de una escapada romántica con tu pareja o de un descanso con toda la familia. Angsana Laguna Phuket se encuentra a menos de 30 minutos conduciendo del Aeropuerto Internacional de Phuket. Se encuentra, además, a un breve trayecto en coche de Cherngtalay y Kamala.

